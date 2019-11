Vox alerta en Sevilla de los «graves problemas» que generan los menas

La presidenta de Vox Madrid, Rocío Monasterio, ha denunciado este lunes frente a la puerta de un centro Mena del barrio de la Macarena de Sevilla la situación de "inseguridad" y los "graves problemas" que genera la presencia de estos menores inmigrantes no acompañados para los vecinos de la zona. Ha alertado de la situación "insostenible" con los Menas que hay a nivel nacional y en Andalucía.

En declaraciones a los periodistas frente al Centro Mena de la calle Los Polancos de Sevilla, donde ha estado acompañada, entre otros, por el presidente del Grupo de Vox en el Parlamento andaluz, Francisco Serrano, Rocío Monasterio ha criticado que haya políticos que defiendan la inmigración ilegal y la protejan, cuando está causando un "problema grave" en los barrios.

En su opinión, no se puede seguir abriendo centros de Menas porque al final lo que provocan es un "efecto llamada". "No puede ser que Andalucía tenga la mitad de los menas de toda España y, como recogen los informes de la Fiscalía, no son fácilmente integrables y estamos teniendo un problema también con los asistentes sociales que trabajan en los centros de menas porque están sufriendo agresiones", ha dicho.

Monasterio ha indicado que Vox habla de la "protección del español de a pie que en sus barrios quiere seguridad y libertad" y de la "protección de esas mujeres que nos cuentan que no se atreven a caminar solas por la noche por determinados barrios". "Esto se tiene que controlar y no puede haber todos los años un número sin control de menas que cuando cumplen 18 años acaban en nuestros barrios sin ningún tipo de tutela, sin haber sido integrados y sin ninguna posibilidad de futuro, porque como no tiene papeles, tampoco pueden tener acceso a un trabajo y una vivienda", ha señalado.

"Esto es cruel y Vox no dejará de hablar de esto aunque los demás políticos quieren que hagamos un pacto de silencio para que no hablemos de esto", ha advertido.

Respecto al hecho de que desde Adelante Andalucía se haya denunciado que Vox, con este acto frente a un centro de Menas lo que pretende es "generar odio", Monasterio ha indicado que Vox habla de "la protección de los vecinos de nuestros barrios, de las mujeres que no se atreven a caminar por algunos barrios solas y de los mayores, que en ocasiones han sido atracados".