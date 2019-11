Vox pide crear en Sevilla una «Oficina de Mujer Embarazada»

El Grupo de Vox en el Ayuntamiento de Sevilla ha presentado una propuesta de acuerdo para que sea debatida en el próximo pleno municipal, en demanda de la apertura de una "Oficina de Atención y Ayuda a la Mujer Embarazada", dependiente del Servicio de la Mujer, con su correspondiente dotación presupuestaria.

La portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Sevilla, Cristina Peláez, ha defendido esta oficina "dedicada a las mujeres embarazadas que se encuentran en riesgo de exclusión social, necesitadas de apoyo por razones psicológicas o de otra índole, o mujeres que estén solas, en definitiva, mujeres vulnerables en cualquier caso".

La idea de Vox es que tales servicios estén en cada uno de los seis centros de Atención a la Mujer existentes en Sevilla, con la finalidad de prestar asesoramiento socioeconómico, apoyo psicológico, asesoramiento sobre la salida de la adopción y explicación de "la importancia de visualizar una ecografía con anterioridad a la toma de cualquier decisión sobre el embarazo", con la colaboración de voluntarios de entidades como Madre Coraje, Provida, Proyecto Raquel o Red Madre.

Ante "una crisis demográfica de enormes proporciones", según Peláez, ha señalado que según la estadística publicada por el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, correspondiente a 2017, ese año se produjeron en España 94.123 abortos, con lo que es necesario "ir al terreno de lo práctico" porque "por desgracia, hoy día estas mujeres vulnerables no encuentran otra salida que el aborto".

"En la mayoría de los casos, estas mujeres no tuvieron otra opción, no tuvieron acompañamiento ni apoyo, no conocían que existían otras salidas", ha dicho opinando que "en la gran mayoría de los casos estos abortos podrían ser evitados, de haber mediado un acompañamiento, un asesoramiento o unas ayudas". Además de proponer crear esta oficina con su correspondiente presupuesto, en la comisión de control al Gobierno local del socialista Juan Espadas de este viernes, según el orden del día recogido por Europa Press, Vox pide información sobre las "personas atendidas, costes y publicaciones" de la Oficina de la Memoria Histórica, un ámbito en el que Sevilla afronta la ya próxima exhumación de los más de 1.100 cadáveres que albergaría la fosa común de Pico Reja.

En consonancia, Vox propone en los plenos de Alcalá de Guadaíra y Dos Hermanas la creación de líneas de asesoramiento y apoyo a las madres gestantes en situación de vulnerabilidad, además de información a través de un teléfono de información, para que cuenten con "las alternativas posibles y los recursos que se les ofrecen" frente al aborto, así como con "un plan de ayudas económicas para madres gestantes sin recursos".

Según ha explicado el portavoz nazareno de Vox, Adrián Trashorras, la moción, bautizada como "ciudad por la vida", pide "un paquetede medidas que sirvan de impulso a las políticas de protección de la vida humana, desde la concepción hasta el final de la misma, sin que en modo alguno supongan numerus clausus y con el propósito de que se vea complementada y enriquecida a lo largo del mandato por la aportación del resto de grupos municipales".