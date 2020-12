El Estado de Alarma decretado el pasado 25 de octubre en todo el territorio nacional vino acompañado por la suspensión de las clases presenciales en la Universidad, no de inmediato, pero sí cuando la segunda ola de contagios por coronavirus comenzó a aumentar. Muchos de los estudiantes universitarios se vieron desamparados y totalmente abandonados ante esta situación, ya que muchos de ellos tienen un contrato de alquiler firmado en las ciudades a las que han tenido que trasladarse y nadie se ha preocupado por ello.

Por ello, Amparo Checa, Olga Pardo, Marina Perianes Machuca y Marta Rodríguez, estudiantes de segundo curso del Grado de Trabajo Social de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, han iniciado una campaña bajo el lema “Yo quiero mi futuro”, en la que exigen que se tengan en cuenta a los estudiantes universitarios en esta situación de crisis sanitaria, social y económica.

Una de sus iniciativas ha sido elaborar un vídeo, up supra, en el que se explican algunas de las situaciones problemáticas que están sufriendo, como por ejemplo el cierre de las bibliotecas, la presencialidad de los exámenes de enero después de todo el curso sin clases presenciales, la no orientación por parte de ningún órgano gestor universitario, etc.

“Nadie se está preocupando de darnos la educación que nos merecemos, y el futuro depende de nosotros”

Estas propias alumnas, han asegurado a este medio que “Jamás nos imaginábamos que íbamos a tener tanta repercusión, ya que este vídeo salió de una propuesta que nos hizo un profesor en una de las asignaturas de nuestro curso”, haciendo referencia a la viralización de su campaña en cuestión de pocas horas, la cual ha tenido más de 340000 reproducciones en Instagram y unas 7000 en Facebook.

En su testimonio, resaltan que son conscientes de que es una situación complicada y muy difícil de llevar, pese a ello “Nadie se está preocupando de darnos la educación que nos merecemos, y el futuro depende de nosotros”, señalan.

“Simplemente pedimos sinceridad, organización y que no nos mareen; si la solución es hacerlo todo vía online, que nos lo digan, y si por el contrario existe la posibilidad de que sea presencial, que también nos informen. Lo que no vamos a seguir tolerando es que cada lunes sea una incertidumbre, a la espera de que nos digan qué nos deparará la semana”, añaden estas estudiantes.

Por último, dejan claro que entienden perfectamente que nada es fácil de organizar en medio de una pandemia mundial “por eso no podemos quejarnos de como fue el desenlace del curso pasado”. Sin embargo, no ven justo que en septiembre les prometieran clases tanto presenciales como telemáticas, lo que supone tener que trasladarse a Sevilla si no son residentes en la capital (y no nos vamos a detener a explicar lo que supone con el tema de alquileres, transportes...) y que luego nunca se cumpliera. “Ahora estamos acabando el primer cuatrimestre de un nuevo curso, y seguimos dependiendo de la decisión de no sabemos quién”.

Su escrito a este medio ha concluido con la siguiente frase: “Sólo queremos ser escuchados”.