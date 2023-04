La aventura de Bárbara Rey y Alain Delon sale a la luz

La vida de Bárbara Rey con sus relaciones y contactos da para una serie, y así ha comenzado el primer capítulo ‘’Una vida Bárbara, retrato de una superviviente’, una docuserie que se ha estrenado en Antena 3 este miércoles, donde ha revelado su relación con el actor francés Alain Delon y cómo se conocieron.

La actriz y exvedette contó que en 1975, cuando contaba con 25 años, paseando con su hermana por una calle de Madrid, vio a tres camiones de producción y al actor Alain Delon, uno de los actores más codiciados del cine, «estaban rodando una película y allí estaba Alain Delon», dijo. Y es que el francés estaba rodando la película ‘El Zorro’ en diferentes localizaciones de Madrid.

«Mi hermana me decía nerviosa que allí estaba Alain Delon y yo le contesté que no lo mirara», pero no fue así y fue Delon el que dio el primer paso y les envió a alguien para que les invitara a su caravana. Allí dentro tomaron los tres un té y les pidió los teléfonos, «yo estaba que no me lo podía creer».

Ya ese día fueron a una discoteca en Madrid y tal como relata Bárbara Rey, «tuvo un detalle muy bonito y es que sacó a mi hermana a bailar». El periodista Carlos Ferrando, que estaba allí fue testigo y no se podía creer lo que estaba viendo: «Estoy sentado y veo entrar a Bárbara Rey con Alain Delon que era el señor que más me podía gustar en el mundo».