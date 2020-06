Mila Ximénez tiene cáncer de pulmón

La colaboradora del programa ‘Sálvame’, en Telecinco, Mila Ximénez ha anunciado este martes en este mismo espacio que tiene cáncer de pulmón en fase de metástasis. Ximénez llevaba diez días sin aparecer en pantalla y esto había causado preocupación entre sus seguidores y compañeros de trabajo. Ha sido hoy martes cuando ha revelado que tiene la enfermedad en el programa de Telecinco.

La colaboradora habló en directo en el programa para contar el porqué de su ausencia. Explica que todo comenzó con un dolor en la espalda y tras unas pruebas radiológicas le detectaron el tumor: «Tengo un tumor, tengo cáncer de pulmón».

“Me dicen que vamos a conseguirlo y yo haré lo que me digan, estoy absolutamente dispuesta a hacerlo”. El tratamiento comenzará esta semana con radioterapia y quimioterapia. Le preguntó a su médico: «¿Me voy a morir? y me dijo ‘de esto no lo creo’», declaró en el programa por teléfono. El tratamiento no es muy agresivo, no tiene que ingresar en un centro hospitalario y su hija vendrá a España para estar con ella.

Tras el anuncio los compañeros de plató se mostraron visiblemente afectados al igual que el presentador, Jorge Javier Vázquez. Y así se lo dijeron Kiko Hernández, Lydia Lozano o María Patiño, que entre lágrimas le expresaron su apoyo total: «Vamos a estar contigo» .