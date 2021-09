Accidente de Belén Esteban en las instalaciones de Telecinco

Al momento mostró a las cámaras las heridas de su pie, hinchado y con magulladuras. El presentador de ‘Deluxe’, Jorge Javier Vázquez no daba crédito y le preguntó dónde y cómo había ocurrido el incidente, si había ocurrido en su casa. Belén Esteban explicó que el accidente no era doméstico y que se había caído por las escaleras en las instalaciones de Telecinco.

Afortunadamente la colaboradora de Mediaset aclaró que no le había impedido asistir al programa y que todo se quedó en un susto: «No me duele ni nada pero me molesta la tira del zapato». Este hecho hizo revivir el accidente que sufrió Lydia Lozano hace un tiempo, cuando cayó de espaldas en el plató provocando un susto entre todos los presentes y provocándole un fuerte dolor, pero que no pasó a mayores.