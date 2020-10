Llega Pluto TV, la plataforma gratuita de streaming con publicidad

ViacomCBS Networks International ha anunciado este jueves que Pluto TV, su servicio gratuito y sin registro de streaming y que ofrece 40 canales exclusivos y contenidos de cine y televisión, estará disponible en España en octubre a través de su alianza con Movistar+, que comercializará su publicidad.

Se trata de la primera AVOD (advertising-based video on demand) totalmente gratuita y sin registro del mercado español que, en su lanzamiento, contará con 40 canales exclusivos y tematizados con cine, series, programación infantil, realities, deporte, gaming y miles de horas de contenido.

Mensualmente se irán sumando nuevos canales a la oferta, llegando a 50 a finales de 2020 y a un total de 100 a finales de 2021. El nuevo servicio incluye, según ha adelantado ViacomCBS en su comunicado oficial, "un extenso catálogo de contenidos de video on demand, todos ellos también gratuitos".

Pluto TV, que estará disponible en España a finales de octubre a través de www.pluto.tv, Apple TV, Android TV o Amazon Fire TV, y dispositivos móviles -tanto Android como iOS-, cuenta con una innovadora tecnología publicitaria y será Movistar+, la oferta de entretenimiento audiovisual del grupo Telefónica líder en España, quien comercialice la publicidad de esta plataforma que trae de vuelta la televisión lineal, inmediata, relevante y gratuita.

"Este innovador servicio complementa perfectamente nuestra oferta lineal y no lineal en España", ha comentado Raffaele Annecchino, President ViacomCBS EMEA and Asia, Digital and Mobile Strategy VCNl. "Pluto TV ha demostrado un gran éxito en EE. UU. y este lanzamiento en España marca un importante paso en nuestra expansión en Europa. Estoy convencido de que Pluto TV revolucionará el mercado televisivo y de streaming español".

En su lanzamiento, más de 20 socios como All3Media, Endemol Shine, Fremantle o Lionsgate, entre otros, ofrecerán su contenido en Pluto TV España, alcanzando a una audiencia mayor, con contenido adaptado a cada usuario.