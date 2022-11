Lorena Castell gana el trofeo de «Masterchef Celebrity 7»

Después de tres meses de un "duro" cocinado, la presentadora Lorena Castell se ha hecho con el título de ganadora de "Masterchef Celebrity 7" gracias a una favorable trayectoria en el programa y a un menú final que no solo convenció al jurado sino también a los triestrellados Massimo Bottura y Joan Roca.

"Estoy súper feliz. Mucha parte de este trofeo es de mi madre, porque he aprendido de ella de tantas horas viéndola cocinar (...). De este programa no solo me llevo el trofeo y aprendizaje en las cocinas, sino también amigos y (comprobar) que si luchas los sueños se cumplen", ha señalado la presentadora al recibir el trofeo y los 75.000 euros que ha donado a la ONG Juegaterapia.

La catalana ha vencido por una clara diferencia al actor de "Amar es para siempre" Manu Baqueiro en una gran final en la que ambos han exhibido una gran evolución en la cocina, con dos menús que, en palabras de los jueces "perfectamente podrían lucir en cualquier carta de un restaurante de estrella Michelín".

Acompañados de sus familiares y compañeros de edición, ambos han elaborado un menú (entrante, principal y postre) muy diferente, pero con un denominador común: inspirados en su familia. Mientras que Castell se inspiraba en los viajes que ha hecho con su hermano y otros recuerdos familiares para construir sus platos, Baqueiro hacía un viaje a sus tierras gallegas.