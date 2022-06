Santi Millán habla tras la filtración de su vídeo sexual

El actor y presentador de televisión Santi Millán ha reaccionado este lunes a la difusión ayer de un vídeo en las redes sociales en el que aparece manteniendo relaciones sexuales con una mujer advirtiendo de que, con esta filtración, «se ha cometido un delito».

En declaraciones al diario ABC, el actor y presentador catalán ha señalado: «No pienso hacer ningún comentario. Yo no quiero decir cómo hay que enfocar las cosas, pero la noticia aquí es que se ha cometido un delito».

«Yo no entiendo de leyes ni demás, así que no voy a comentar», ha añadido Millán, que no ha detallado si presentará denuncia por la vulneración de su derecho a la intimidad.

Como afirma el actor, y recoge el Código Penal, la difusión, revelación o cesión sin autorización de imágenes o grabaciones audiovisuales que menoscaben gravemente la intimidad personal de esa persona está castigada con una pena de prisión de tres meses a un año o multa de seis a doce meses.