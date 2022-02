Series: Las novedades de marzo en Netflix, HBO, Amazon Prime, Disney, Apple TV y Movistar+

Los Bridgerton regresan a Netflix en marzo, un mes lleno de destacadas novedades seriéfilas, con estrellas como Taika Waititi, Jamie Dornan, Toni Collette, Courteney Cox, Mira Sorvino, Samuel L. Jackson, Oscar Isaac o Greeicy Rendón, que bailará regetón en «Ritmo salvaje».

VUELVEN LOS BRIDGERTON PERO SIN EL DUQUE DE HASTINGS

La primera temporada de «Los Bridgerton» es la serie en inglés más vista en la historia de Netflix, con 625 millones de horas visionadas en sus primeros 28 días. Y la pareja de Daphne Bridgerton (Phoebe Dynevor) y el duque de Hastings (Regé-Jea Page) se convirtió en una de las favoritas del público.

El 25 de marzo llega la segunda temporada de esta serie que adapta los bestsellers de Julia Quin. Estará centrada en los hermanos Bridgerton, especialmente en Anthony, vizconde de Bridgerton (Jonathan Bailey). Y aunque en las primeras imágenes de esta nueva entrega se puede ver a Daphne, no hay ni rastro del duque de Hastings.

«CABALLERO LUNA». OSCAR ISAAC SE METE EN EL UNIVERSO MARVEL

También habrá que esperar a fin de mes, en este caso al día 30, para ver la nueva serie del universo Marvel, con Oscar Isaac en el papel de Marc Spector, un empleado en una tienda de regalos con trastorno de personalidad múltiple: también es Steven Grant y Jake Lockley.

Sus múltiples identidades se ven envueltas en una guerra mortal con los dioses en el contexto del Egipto antiguo y moderno. Junto a Isaac aparecen Ethan Hawke y May Calamawy en una serie de Disney+.

«NUESTRA BANDERA SIGNIFICA MUERTE». HBO MAX APUESTA POR LA COMEDIA

El jueves 3 de marzo llegan a HBO Max los tres primeros episodios de los diez que componen la comedia «Nuestra bandera significa muerte», inspirada en la vida del aspirante a pirata del siglo XVIII, Stede Bonnet (interpretado por Rhys Darby). Tres de estos capítulos están dirigidos por el español Nacho Vigalondo.

Una serie creada por David Jenkins y que cuenta como productor ejecutivo con Taika Waititi, el nombre de moda en las películas de acción y superhéroes (ha dirigido tres de Thor, prepara una de Star Wars y el guión de otra de Flash Gordon) y que también actúa en este proyecto.

JAMIE DORNAN ES «EL TURISTA» EN BUSCA DE SU IDENTIDAD

Tras el éxito de «Belfast», Jamie Dornan cambia completamente de registro para meterse en el papel de un hombre que busca su identidad en «El turista», una miniserie de seis capítulos que se estrena el 3 de marzo en HBO Max.

Dornan interpreta a un británico que se encuentra en el brillante desierto rojo del interior de Australia, perseguido por un enorme camión cisterna que intenta sacarlo de la carretera. A partir de ahí, una historia llena de giros y de tensión en la que el actor irlandés es prácticamente su único protagonista.

«THE BOYS PRESENTS: DIABOLICAL», ANIMACIÓN DEL UNIVERSO THE BOYS

El universo de «The Boys», una de las series de más éxito y mejores críticas de Prime Video se extiende a la animación, con un proyecto que la plataforma estrena el 4 de marzo.

«The Boys Presents: Diabolical» son ocho episodios de entre 12 y 14 minutos de duración, cada uno con su propio estilo de animación, que revelarán historias inéditas del universo de «The Boys». En su versión original contará con las voces de Awkwafina, Michael Cera, Don Cheadle, Kieran Culkin, Seth Rogen, Elisabeth Shue, Christian Slater o Youn Yuh Jung.

«LOS GUARDIANES DE LA JUSTICIA», ANIMACIÓN Y ACCIÓN REAL

El superhéroe alienígena Marvelous Man ha mantenido la Tierra en paz durante 40 años, pero cuando un secreto devastador sumerge nuestro mundo en el caos, depende de su violento lugarteniente, Knight Hawk, y del idealista bienhechor The Speed para detener la guerra nuclear.

Una sátira oscura del género de los superhéroes que mezcla acción en vivo con diversos estilos de animación (tradicional, con plastilina o en papel recortado) y secuencias de videojuegos de 8 bits, creada por Adi Shankar, y que llega a Netflix el 1 de marzo.

«JULIA». HBO RECUPERA LA HISTORIA DE JULIA CHILD

Julia Child fue pionera en los programas de cocina y en apostar por la cocina francesa, que enseñó a los estadounidenses en «The French Chef», que se mantuvo diez años en antena.

Su vida fue llevada al cine en «Julie & Julia» (2009), con Meryl Streep en el papel de Julia. Ahora es la británica Sarah Lancashire (protagonista de series como «Happy Valley») la que da vida a esta ama de casa convertida en estrella de la cocina y de la televisión en una serie de HBO Max que llega el 31 de marzo.

«MÁS O MENOS», UNA HISTORIA LGTBIQ+ DE BILAL BAIG

Una historia semi autobiográfica, que mezcla comedia y drama, sobre el viaje personal de un millennial de género fluido, creada y producida por Bilal Baig junto a Fab Filippo («Save Me») y que se estrena el 2 de marzo e Movistar Plus+.

Baig también protagoniza la serie como Sabi Mehboob, un millennial de género fluido que es una camarera sexy en una librería LGTBIQ+, el menor de una familia tradicional paquistaní y madre de facto de una familia hipster.

«SHINING VALE», COMEDIA CON COURTENEY COX QUE HOMENAJEA EL TERROR

Starzplay estrena el día 3 «Shining Vale», una comedia con Courteney Cox, Greg Kinnear y Mira Sorvino, que homenajea al terror clásico.

Pat y Terry Phelps (Cox y Kinnear) invierten los ahorros de toda su vida y se mudan de un pequeño apartamento en Brooklyn a una vieja mansión victoriana en Shining Vale, Connecticut, como último recurso para salvar su matrimonio una infidelidad de ella. Pero la nueva casa fue escenario de un horrible crimen y está llena de sorpresas.

«LA UNIDAD», SEGUNDA TEMPORADA DE UNA SERIE DE ÉXITO

El trabajo de una unidad de la Policía Nacional que lucha contra el terrorismo yihadista es el argumento de la serie «La Unidad», que regresa a Movistar Plus+ el 18 de marzo con su segunda temporada, en la que el objetivo de los ataques serán los propios agentes.

Nathalie Poza, Michel Noher, Marian Álvarez y Luis Zahera repiten en este thriller creado por Dani de la Torre -también director de la serie- y por Alberto Marini.

«TIEMPO DE VICTORIA: LA DINASTÍA DE LOS LAKERS», en HBO

La década de los ochenta fue la del absoluto dominio de Los Angeles Lakers, que se hizo con 5 campeonatos. En esa época se centra esta ficción de 10 episodios que se adentra en la historia de este equipo y que adapta el libro «Showtime: Magic, Kareem, Riley and the Los Angeles Lakers Dynasty of the 1980s», de Jeff Pearlman.

El reparto incluye a Adrien Brody como Pat Riley, John C. Reilly como Jerry Buss, Quincy Isaiah como Magic Johnson, Solomon Hughes como Kareem Abdul-Jabbar, o Sally Field como Jessie Buss. A partir del lunes 7 en HBO Max.

«ÉRASE UNA VEZ... PERO YA NO», SERIE MUSICAL CON SEBASTIÁN YATRA

El colombiano Sebastiá Yatra y las españolas Mónica Maranillo (La Voz Kids) y Nia Correia (Operación Triunfo) encabezan el reparto de una serie musical que llega el día 11 a Netflix y en la que también están Asier Etxeandía, Rossy de Palma, Daniela Vega, Mariola Fuentes o Itziar Castro.

Creada por Manolo Caro, es un «anti cuento de hadas» con el que el responsable de «La casa de las flores» quiere poner a los espectadores a cantar, bailar y reír.

Y MÁS NOVEDADES....

Samuel L. Jackson protagoniza una miniserie basada en la novela superventas de Walter Mosley, que cuenta la historia de Ptolemy Grey, un hombre enfermo olvidado por su familia, por sus amigos e incluso por sí mismo. Seis episodios que llegan a Apple TV+, que estrena los dos primeros el día 11.

Desde Escandinavia llega el día 1 a Filmin «Countrymen», ganadora de dos premios en el Festival Cannesseries, sobre una panda de inútiles que fundan el primer negocio de queso halal de Noruega.

En Netflix se podrá ver desde el día 2 «Ritmo salvaje», sobre dos bailarinas colombianas que chocan dentro y fuera de la pista de baile y que interpretan Paulina Dávila y Greeicy Rendón. Y el 16 «Dale gas», una ficción ambientada en Ciudad de México con Benny Emmanuel, Renata Vaca y Andrés Delgado.

El día 4 se estrena, también en Netflix «¿Sabes quién eres?», con Toni Collette y Bella Heathcote como protagonistas de un thriller de ocho episodios en el que una joven trata de encajar las piezas del oscuro pasado de su madre. Y el 18, en HBO Max, «Lujuria», una serie sueca que pasó por el Festival de Berlín.