«Entenderéis que le dé una bienvenida especial a mi Kiko», expresaba ayer Carlota Corredera al comienzo del programa y le tendía una mano al tertuliano. «¿Estás mejor? Todo el mundo ha estado súper preocupado» le preguntó la presentadora.

«Gracias a todo el mundo. No he contestado a nadie como siempre. He apagado el móvil y lo encendí ayer», explicaba por su parte Hernández, que rápidamente volvía a la carga, ahora contra Isa Pantoja tras su última entrevista en el ‘Deluxe’.