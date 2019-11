1919: Guajiras para Gallito

La temporada de 1919 no iba a ser fácil para José Gómez Ortega aunque la afrontó con encomiable profesionalidad y no pocos éxitos. El gran Joselito había tirado del carro el año anterior en solitario por la ausencia voluntaria de su único rival, Juan Belmonte, que decidió descansar una temporada completa de la dura contienda taurina después de matrimoniar –se casó por poderes- con la damita limeña Julia Cossío. Pero José, más allá de esas cuitas profesionales, no era capaz de taponar dos agujeros en el alma . Uno de ellos era la muerte de su madre, la bailaora Gabriela Ortega a finales de enero de aquel mismo año. El otro, el amor imposible por Guadalupe de Pablo Romero , negado por las convenciones de la época y la férrea oposición de la poderosa familia de labradores y ganaderos.

Fue un tiempo de luto que le forzó a demorar un año entero el contrato que había firmado con la empresa de Lima . La enfermedad de su madre se convirtió en la prioridad de aquel invierno a caballo de los años 1918 y 1919. José no se separó de ella hasta el irremediable desenlace, que le sumió en una honda postración. Gallito, enlutado por fuera y por dentro, llegó a encargarse varios ternos bordados en azabaches y hasta aquel mítico capote de paseo negro que subrayaba el dolor por la ausencia doña Gabriela, piedra angular de ese gallinero de la Alameda de Hércules en el que no se habían vertido las últimas lágrimas.

Pero hubo otros condicionantes, como la inquina indisimulada de Gregorio Corrochano, el poderoso crítico de ABC . Sus feroces críticas se convirtieron en una auténtica manía persecutoria en aquel lejano 1919. El distanciamiento del influyente plumilla estuvo aparejado, además, del de su propio cuñado Ignacio que había cultivado la amistad con el periodista madrileño. José, para más inri, había dejado de hablarse con su hermano Rafael. El año anterior le había organizado varias corridas de despedida con la promesa de que no volviera a torear pero al célebre e inconstante calvo le faltó tiempo para volverse a dejar crecer la trenza que le había cortado su madre. En medio de ese panorama, con la presión de los públicos haciéndose casi insoportable, afrontó una campaña en la que no se libró de caer herido en el ruedo de Madrid pero en la que acabaría imponiendo sus galones de primera figura. Pero José estaba agotado físicamente y reventado por dentro.

A Joselito no le dejaron casi ni respirar. Al día siguiente de su llegada se anunciaba su primera corrida. Exhausto, pidió un aplazamiento que no le concedieron e hizo el paseíllo en el inmenso ruedo del coso de Acho –que mantenía intacta su antigua fisonomía- para despachar un encierro de La Rinconada de Mala en unión de Curro Martín Vázquez y Flores. Hasta regaló el sobrero, pero las cosas no salieron. ¿Adaptación al medio? ¿Cansancio por el viaje? Hubo que esperar una semana –en Lima se toreaba y se sigue toreando de domingo en domingo- para que los aficionados peruanos pudieran contemplar en plenitud la enciclopédica tauromaquia de José. Aún actuó en siete corridas más, incluyendo una última función en solitario organizada el ocho de febrero en su propio beneficio, tal y como era costumbre en la época. El balance global no pudo ser más exitoso aunque hubo una corrida, con toros mexicanos de Saltillo, que acabó en escándalo. El festejo se tuvo que suspender sin concluir por la pésima presentación y juego del ganado a cambio de que Joselito prometiera ceder sus sustanciosos honorarios a fines benéficas.

Aquellas largas jornadas de descanso entre tarde y tarde le permitieron estrechar amistades y llevar una fecunda vida social en los dos meses que permaneció en la capital peruana. La célebre fotografía que le retrata montando en bicicleta en el ruedo del coso de Acho muestra ese ambiente relajado. Hay otra imagen, mucho menos difundida, en el que Joselito descansa de un partido de fútbol –disputado también en la plaza de toros- junto a una tropa de toreros y aficionados en la que sorprende encontrar el rostro del diestro cordobés Manuel Rodríguez ‘Manolete’, padre del infortunado figurón de los años 40 del mismo nombre. Pero más allá del ocio, José Gómez Ortega vivió una auténtica inmersión en la sociedad limeña que tuvo su guinda en la invitación al palacio presidencial de Augusto Laguía, que había recibido el brindis del torero en la penúltima función taurina.