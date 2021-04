20 de abril: dos tardes para la historia

En cualquier caso, no se puede entender la propia evolución del toreo sin subrayar que el gran califa cordobés bebió del ancho venero gallista a través de su apoderado, Pepe Camará, que tomó buena nota de la amplia visión de futuro que había marcado el coloso de Gelves. No es casual que el propio Manolete terminara de espantar los fantasmas de la Guerra Civil en la plaza de la Maestranza, en la que tomó la alternativa el 2 de julio de 1939. Recibió los trastos del oficio de manos de Manuel Jiménez ‘Chicuelo’, nexo imprescindible para entender el legado joselitista. Estaba naciendo una nueva época del toreo...

1941: una faena trascendental

Aquella temporada de 1941, después de un festival invernal celebrado el 25 de enero, se había iniciado oficialmente el día 13 de abril, Domingo de Resurrección, con la alternativa de José Ignacio Sánchez-Mejías, que fue apadrinada por Pepe Bienvenida. El doctorado fue testificado por el infortunado diestro manriqueño Pascual Márquez al que le quedaba poco más de un mes para sufrir aquella horrenda cogida en Madrid que le llevaría a la muerte...

Pero hay que situarse en el desarrollo de aquella Feria de Abril –hace 80 años exactos- en la que se anunciaron tres únicas corridas de toros además de una novillada picada que sirvió de epílogo. En las tres alternaron Manolete y Pepe Luis, que habían tomado la alternativa en años consecutivos. El ‘Monstruo’ cordobés y el Sócrates de San Bernardo se anunciaron con Juanito Belmonte en la primera tarde para estoquear los ‘urquijos’ de Carmen de Federico. Al día siguiente, con la de Miura, les abrió cartel Pepote Bienvenida. Para el tercer y último pase se había encerrado una corrida de ocho toros de Villamarta en la que Manolete y Pepe Luis volvieron a hacer el paseíllo con Bienvenida y Pepe Luis.

La cosa, precisamente, se había calentado el 19 de abril. Pepe Luis le había cortado las dos orejas a uno de sus ‘miuras’ en una tarde que, curiosamente, era también la del debut de Eduardo Miura Fernández –padre de los actuales criadores- al frente de la mítica vacada. Pero aquella Feria remota acabaría pasando a la historia por el histórico faenón cuajado por Manolete a un toro de Villamarta lidiado, precisamente, el mismo día que se enterraba a la marquesa viuda, madre del ganadero, acelerando la división de la vacada en varios lotes, uno de los cuales sería adquirido ese mismo año por Carlos Núñez para redondear genéticamente su histórica ganadería.

Pero hay que ubicarse en la tarde del 20 de abril de aquel 1941. Hubo que esperar al séptimo de la tarde para que se revelara en toda su dimensión el prodigio manoletista. Don Fabricio, cronista de ABC, no se resistió a la apoteosis: “Las campanas de Córdoba, plañideras porque había muerto Guerrita, trocaron el afligido son en alegre repique de gloria, porque Manolete, legítimo sucesor de aquel coloso, superó hasta la sublimidad el memorable arte de su ascendiente. No alcanza nuestro recuerdo nada semejante: de tanta justeza y elegancia, de tal calidad como la faena del cordobés al séptimo de Villamarta”. No hace falta añadir mucho más para subrayar aquella apoteosis que fue premiada con el rabo del toro de Villamarta al que Manolete fulminó de una grandiosa estocada. El califa había rendido la taifa sevillana.