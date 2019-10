2019: El año que la afición de Sevilla cambió de bando

La ovación de gala que recibió Pablo Aguado antes de abrirse de capote para parar a su toro correspondiente en el festival del 12 de octubre marcó algunas diferencias. La incondicionalidad del público que abarrotaba los tendidos con el joven matador contrastó con el clima hostil que acompañó a Morante de la Puebla un par de semanas antes, en la cuarta y última corrida que lidiaba en el abono sevillano. Pero hay más datos: El diestro de La Puebla, anunciado con El Juli para dar la alternativa a Ángel Jiménez, se quedó lejos, muy lejos del lleno que cualquiera habría apostado no hace tanto. Tampoco era la primera vez que contemplaba demasiado ladrillo visto al hacer el paseíllo.

¿Hay divorcio entre el público sevillano y Morante? Quizá sea pronto para firmarlo pero las complacencias del planeta taurino hispalense se han volcado –con todo merecimiento- sobre Pablo Aguado. No hace falta ni recordarlo: poco más de veinte muletazos y cinco minutos en la cara de un toro de Jandilla bastaron para poner del revés la Feria de Sevilla y todo el toreo. Había nacido una nueva figura, casi por generación espontánea. O no...

Aquel milagro tenía precedentes. Sin salir de la temporada 2019 hay que recordar que el diestro sevillano comenzó puntuando en Valencia antes de coger la sustitución de Enrique Ponce en Morón de la Frontera. La corrida se había preparado por y para la reaparición de Jesulín pero todo el mundo salió hablando de Pablo Aguado. El joven matador sevillano indultó al toro ‘Toledano’, un gran ejemplar de El Torero que le permitió enseñar sus mejores registros. Pero lo mejor, una vez más, estaba por llegar...

Aún pasaría por un pueblo de Francia antes de recalar en la plaza de Las Ventas, la tarde del Domingo de Resurrección, junto a Juan Ortega y David Galván, formando una atractiva terna que no tuvo suerte con la corrida reseñada. Y el de 10 de mayo, ya es sabido, salió lanzado de Sevilla borrando del mapa a Morante y Roca Rey, que no ha querido verlo desde entonces ni en pintura. ¿Qué pasó después? El milagro se repetiría en San Isidro, logrando un silencio inédito que permanece en la memoria del aficionado. Aún volvería una tercera tarde al Foro, sufriendo un percance inoportuno que le hizo perder algunas fechas antes de retomar el pulso de la campaña en León. Hubo que esperar hasta las Colombinas de Huelva para que Pablo Aguado volviera a romper en dos la temporada con una grandiosa actuación global que enloqueció al público del coso de la Merced. Ya no había dudas. Hay que anotar otro concierto en Linares antes de que se convirtiera en el sustituto natural de Roca Rey en la Goyesca. Para ello hubo que cambiar fechas con Palencia en un ejercicio de diplomacia taurina en la que ganó todo el mundo. Aguado también rindió la Maestranza de piedra gracias al sobrero que le regaló Morante. Hubo nueva salida a hombros en Logroño y sólo le queda, este mismo sábado, el bolo de Jaén. ¿Quién duda de su presencia el próximo Domingo de Resurrección? Aguado concluirá la temporada este sábado en Jaén: será la corrida número 41 de una temporada en la que, a falta de las que aún pueda cortar en el cierre, ha cortado 37 orejas y un rabo, firmando hasta 11 faenas de dos orejas.

Y si Aguado va de ida, Morante ya cuenta las temporadas en viaje de vuelta. Con 40 años cumplidos, el grandioso artista de La Puebla ya navega por encima del bien y del mal pero sobre todo, ajeno a los parámetros de regularidad y estadística que se les exigen a otras figuras al uso. La de Morante ha sido una campaña irregular, con demasiadas simas y contadas cimas en la que, a pesar de todo, ha mantenido intacta su aura de primera figura. No ha tenido suerte en su paso por la plaza de la Maestranza aunque deja para el recuerdo algunos recitales capoteros que le sitúan entre los más grandes del percal. No quiso ir a Madrid, rechazando el oportunista sorteo de Simón Casas. ¿Qué se puede contar del resto de su campaña? Ha alternado palmas, pitos y frecuentes inhibiciones. Hubo recitales de distinta intensidad en plazas como Jerez o Valladolid y especialmente en Gijón. Todo sabe muy a poco para un torero que sigue siendo esperado. No se puede retirar sin dictar su definitiva sinfonía en la plaza de la Maestranza. En la temporada 2019 ha toreado 36 corridas de toros en las que ha cortado 20 orejas.