2025: un año clave para la plaza de la Maestranza

Tras la breve polvareda mediática, ambas partes se conjuraron a no hacer comentario alguno sobre el particular. Pero las evidentes diferencias ya se habían aventado en las inéditas declaraciones vertidas por el diputado de plaza de la Maestranza, Luis Manuel Halcón, en distintos medios. Ahí quedó todo pero, más allá de la cordialidad mostrada en público, el asunto sigue coleando en los juzgados mientras se tramitan los correspondientes recursos.

La doble patata caliente está ahí: el futuro del coso maestrante como gran escenario –y su gestión- y la renovación del contrato de explotación taurina...y no taurina. Ahí está el ejemplo de otra plaza propiedad de una Maestranza, la de Ronda, en la que la función museística está muy por delante de su brevísima explotación taurina, reducida a la feria de Pedro Romero y su impar goyesca. No se sabe que depararán los tiempos pero la cuestión no es baladí: se trata de continuar o hacer volar por los aires un matrimonio de conveniencia que ya se acerca al siglo de vida. En las nobles estancias que dan al paseo de Colón no son dados a volantazos demasiado bruscos pero todo está ver. En esa tesitura, con un horizonte tan cercano y trascendental, la continuidad del equipo de gobierno es absolutamente lógica. Se encontraron con un nudo que hay que desenredar.