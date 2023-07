A Pamplona hemos de ir...

Este mismo jueves se encenderá el ansiado chupinazo que convertirá a la ciudad de Pamplona en la capital festiva el mundo. Las fiestas de San Fermín –la Feria del Toro- deben gran parte de su universalidad al reflejo literario que trazó Ernest Hemingway, hechizado por esa ecuación de vino, jarana y toros que marca el hilo conductor de la celebración. El premio nobel norteamericano pisó la capital navarra por primera vez hace justo un siglo y sintió un hondo flechazo que, de una forma u otra, iba a cambiar la historia y la proyección de la propia ciudad.

Y San Fermín pedimos, por ser nuestro patrón, que proteja a corredores y toreros en esos siete días de diversión que no se pueden entender sin el temblor ancestral que presta la bravura. Pero es necesaria la advertencia: los toros corren y se encierran para ser lidiados por esos hombres que se visten de luces al atardecer. El encierro, con toda su fuerza visual, es un medio no un fin en sí mismo. No estaría de más que tomaran nota del asunto los comentaristas escogidos para la tele de todos. El extraño pacto que silencia la corrida de la tarde se une al escaso aprovechamiento económico de un impresionante acontecimiento que debería generar otros rendimientos a su definitivo promotor y sus protagonistas: la casa de la Misericordia, los ganaderos que ponen las reses jugándose su prestigio y los que se ponen delante vestidos de luces, arriesgando su vida.