Algeciras, Sanlúcar, Utrera... y El Puerto de Santa María

Y ya que hablamos de Utrera, no hay más remedio que seguir reflexionando sobre el difícil proceso de implantación de esa nueva plaza que queda lejos, lejísimos, de la arraigada memoria sentimental que aún planea sobre el perdido coso del Arrecife. Los más pragmáticos podrán argumentar que sólo se trataba de un corralón pero en esos muros encalados se encerraba una riquísima historia social, humana y taurina que acabó de un plumazo por intereses que ahora es mejor no remover. La pregunta del millón es... ¿logrará el actual recinto, tan lejos de todo, asumir ese papel vertebrador de la Utrera de hoy? Ni el pueblo, ni la plaza, ni la gente son ya los mismos... Pero nos vamos de vuelta a Algeciras por las rutas del toro. La evidente premura del tiempo impedirá a Carmelo García organizar ningún festejo en las fechas tradicionales de la Feria Real pero ya se encuentra trabajando para poner en pie una corrida a mediados de julio. Pues bien está lo que bien acaba...

Pero ya que andamos por la provincia de Cádiz hay que poner la vista en El Puerto de Santa María. Su plaza es la que concita el mayor contingente de aficionados hispalenses después de la propia Maestranza. Y el verano es ya más que una certeza mientras se sigue demorando su adjudicación. El nombre de José María Garzón sigue planeando en los corrillos y los comentarios pero la tardanza también escama. Hay quien quiere ver otros apellidos en la órbita de la Plaza Real pero quien sabe... No hace falta recordar que Garzón se jugó el prestigio, su dinero y hasta el tipo en la famosa corrida del 6 de agosto de 2021. El posterior duelo a garrotazos, con ANOET animando la bronca, acabó aflojando las canillas de la Junta de Andalucía para revocar las mismas normas que habían permitido celebrar los festejos de Osuna, Estepona y las breves Colombinas que, a la postre, fueron la única feria digna de tal nombre en toda Andalucía en el primer año de la pandemia. Y ya que nombramos al Coso de la Merced y andamos pegando saltos por el litoral advertimos que los carteles que oficiarán la nueva etapa empresarial del coso onubense no tardarán en ser presentados oficialmente. José Luis Pereda hijo toma la batuta en la misma plaza que sacó su padre del olvido en la yema de los 80. Detrás quedan historias y cuitas familiares que no nos incumben. De Málaga y Almería nada sabemos. Por ahora.