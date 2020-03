Algunas decisiones aplazadas

23 de marzo: Ya tenían que haberse celebrado las ferias de Fallas y la Magdalena de Castellón además de un largo rosario de festejos ya cancelados o por cancelar que dibujan un panorama sombrío para una temporada que aún no tiene fecha de reanudación. En realidad, apenas había comenzado más allá del habitual puñado de festivales y las citas de Illescas y Olivenza. Pero el punto de arranque de la gran temporada estaba fijado a las orillas del Turia. El periodista sevillano Juanma Lamet ha publicado en El Mundo un revelador estudio que pone precio a esta particular tragedia del negocio taurino: 700 millones de euros que no contabilizarían la previsible suspensión, aplazamiento o modificación del normal desarrollo de San Isidro, que se quedó con los carteles por presentar. Aún no se ha dado oficialidad –seguramente son muchas las teclas que tocar mientras brotan otras prioridades- al previsible traslado de la Feria de Abril hasta el estreno del otoño. Esa falta de confirmación municipal es la que necesitaba la empresa Pagés para dar carta de naturaleza a su primer proyecto: reducir toda la temporada taurina hispalense a una semana de toros en torno a San Miguel. Ambos extremos –casetas y toros en la tercera semana de septiembre- tendrían que ir de la mano pero permanecen aún dentro del terreno de la declaración de intenciones y ya han encontrado algunos escollos, como la firme negativa de los dueños de las atracciones de la ‘Calle del Infierno’, que ven inviable la fecha por su coincidencia con otros ciclos festivos.