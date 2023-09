Barruntos de San Miguel

Pero si hablamos de dolencias hay que subrayar la lesión de muñeca que sigue sin dar tregua a Morante de la Puebla, desbaratando todos los planes previstos. Tenía que haber vuelto a la palestra el pasado jueves en Salamanca pero no fue posible... El próximo viernes, acompañado de Manzanares y Aguado, tendría que oficiar la apertura de la feria de San Miguel, donde debe repetir el domingo –después de pasar por Úbeda- en la cacareada despedida de El Juli. El tercer hombre de ese cartel estrella es, precisamente, Daniel Luque. Una cosa es segura: forzarán la máquina hasta más allá de lo posible y hasta de lo razonable para estar presentes en la plaza de la Maestranza. Después ya veremos...

El cartel de la despedida de El Juli, precisamente, sirvió de primer banderín de enganche a la taquilla , otorgando un plus a un ciclo marcado por otras claves: No hay que olvidar que Morante retorna a la plaza de la Maestranza después de escalar la cumbre de su vida , cortando aquel rabo diferencial que marcó la Feria de Abril, la temporada entera y hasta el primer cuarto del siglo XXI en la larga historia del coso del Baratillo.

La expectación despertada por esas tres tardes nos lleva a otro terreno. Pero el asunto no es nuevo. El pulso de los carteles y el propio desarrollo de la temporada sevillana –la brillantez del espectáculo es su mejor propaganda- han dado alas a la taquilla. Ya lo habíamos mencionado en el encabezamiento del presente Observatorio. El presunto llenazo de las tres tardes invita a pensar en una feria de San Miguel con vocación de crecimiento

No se trata de aumentar el abono. No, en estos tiempos de pan llevar. Pero sí podría contemplarse su reestructuración, mudando festejos de primavera al otoño, también algunas de las novilladas de la Pascua Florida, que podrían tener mejor encaje como preparación artillera a San Miguel. Ya lo dijo el Gatopardo: a veces es mejor cambiarlo todo para que todo siga igual. El ambientazo callejero y turístico que se vive en estas semanas viene mostrando su fortaleza desde hace algunos años a la vez que el serial taurino de abril –o mayo- se antoja un puntito largo y hasta choca con la inevitable mudanza de costumbres. La propuesta no pasa de tertulias y comentarios pero es la empresa la que se juega los cuartos. A ella le compete considerarlo o desestimarlo.