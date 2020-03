Coronavirus: Las reapariciones de Talavante y Roca Rey tendrán que esperar

Los respectivos retornos –en circunstancias tan distintas- de Alejandro Talavante y Andrés Roca Rey habían añadido sal y son a una temporada que ya no podrá ser tal y como se preparó. Los estragos del coronavirus se han encargado de ponerlo todo patas arriba sin que ni siquiera podemos poner fecha de reanudación a esta campaña que ha quedado varada en tierra de nadie. La temporada apenas empezó en Illescas y Olivenza; no sabemos dónde, cómo y cuándo recuperará su hilo mientras los políticos ya hablan de ampliar los plazos de este estado de alarma que, previsiblemente, rebasará una Semana Santa sin cofradías en la calle.

Ese triunfo fue su gloria, pero también su tragedia. Dispuesto a defender esa supuesta primacía, forzó la máquina en las negociaciones de las nuevas ferias hasta desencadenar la comentada ruptura con Toño Matilla, que no estaba dispuesto a asumir las nuevas aspiraciones dinerarias de su poderdante. El silente taurino salmantino, un hombre muy reacio a hacer declaraciones de ningún tipo, había emitido un extenso comunicado en el que aportaba su versión sobre la ruptura. Fue el propio apoderado el que cortó por lo sano ante la exigencia de Talavante “de cobrar más que el que más”. El torero argumentaba que él era “el mejor, el número uno”, según desveló Matilla en dicho comunicado. “Tras intentarlo de forma fallida en alguna ocasión, consideré que yo no podía conseguir lo que él exigía y di por terminada la relación profesional que nos unía. No podía defraudarle ni a él ni a mí mismo” añadía el ex apoderado de Talavante apostillando la verdadera clave del asunto: el número uno “ha de reflejarse en taquilla, y él no lo era”. A partir de ahí sigue coleando la pregunta del millón: ¿logrará serlo ahora? La taquilla y el público iban a tener la palabra pero su vuelta, catalizada por el empresario Juan Bautista en el coliseo de Arlés, va a tener que esperar. No sabemos cuánto...