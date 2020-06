Cuando el futuro está en juego

La semana taurina que se fue –aunque sigamos sin toros- no ha dado demasiada tregua. Como decían los antiguos: cada día ha tenido su afán aunque la preocupación permanece intacta. Eso sí, los árboles no terminan de dejarnos ver el bosque. Nos perdemos en torno a la posibilidad de dar o no dar toros en las efímeras fases 2 y 3 y no terminamos de calibrar el alcance de algunas cargas de profundidad mucho más graves que merecen ser desmenuzadas. Ahí tienen al ínclito y sibilino Rodríguez Uribes, que ha pretendido calmar a la grey taurina cogiéndola con dos dedos para no mancharse demasiado y atendiendo la llamada telefónica del infatigable Victorino Martín. El presidente de la FTL, hay que recalcarlo, está haciendo buena una de esas frases lapidarias de Winston Churchill: nunca tantos debieron tanto a tan pocos...

Vamos al turrón: En esta Andalucía nuestra que se sumerge en la fase 3 entre promesas de playa y barras de bar se podrían dar toros... o no. Seamos realistas: abrir una plaza con el tope legal de 800 localidades que consagra esa normativa es sólo una invitación a dejarlas cerradas. Es algo asumido, por más que las conversaciones de los matadores giren en torno a la posibilidad de arrancar ya. El asunto tiene otro alcance ¿Qué pasará en esa cacareada nueva normalidad que la clase política empleará para apretarnos el dogal? Ahí está el lío. El problema ya no es para este 2020 que estamos a punto de dar por perdido; vendrá después. Hemos hablado del ministro de Cultura, una cartera en la que –literalmente- quema la supuesta tutela, protección y promoción de la Tauromaquia como patrimonio cultural inmaterial de nuestro país. Uribes ya ha lanzado un torpedo que surca las aguas turbias: se traga el sapo por imperativo legal y “mientras no haya cambios en la ley...” Al final la cosa sigue girando en torno al marxismo. Pero al que predicaba Groucho Marx: si no le gustan mis principios tengo otros.