Cumbres borrascosas...

Desde ese momento sólo hubo que contar las horas para confirmar la desconvocatoria del ‘meeting’ bajo la recurrente excusa de unas supuestas consultas “a altas instancias de la autoridad sanitaria”. Mientras tanto, la FTL había decidido articular otras movilizaciones, con vocación masiva, que tendrán que aguardar al cese del estado de alarma sanitaria. En espera de ese definitivo pronunciamiento, la Fundación sí puso en marcha una ambiciosa campaña en las redes sociales : se trataba de retratar a (casi) toda la familia del toro pertrechada de la correspondiente mascarilla en la que se debía escribir: “La cultura no se censura”. El objetivo era interpelar al ministro de Cultura después de los vergonzantes ninguneos al sector. La campaña alcanzó el éxito esperado. Rodríguez Uribes ya ha descolgado el teléfono para llamar a Victorino y ha prometido mantener el hilo. Ya veremos... El caso es que prácticamente todo el toreo se puso delante del móvil pero en ese retablo de rostros faltaba uno de los más rutilantes: no era otro que el de Morante de la Puebla ...

Pero el famoso paseo, sin convocantes conocidos oficialmente, empezó a oler a suspensión desde el minuto uno. Prácticamente sin solución de continuidad se organizó la famosa cumbre de figuras en la nueva finca de Roca Rey, la hacienda de Gerena que había pertenecido a una de las hijas del magnate norteamericano William Randolph Hearst. Las ausencias más notables fueron las de Talavante –que navega en sus propios mares- y la de José Tomás, que sí mantuvo un hilo de comunicación y estuvo pendiente del desarrollo de los hechos. Es importante recalcar un dato: el paraguas catalizador de este encuentro era la Fundación del Toro de Lidia que invocó a la “unidad” del sector y no tardó en desautorizar el traído y llevado paseo dominical por boca de su presidente, Victorino Martín.

Dos marchas de distinto signo

Morante, según ha trascendido, no se mostró precisamente a gusto en la famosa reunión de matadores. Dejémoslo ahí. En los mentideros se comentaba que el diestro de La Puebla, desmarcado de sus colegas, había sido uno de los padrinos de la frustrada marcha organizada para el infernal mediodía del pasado domingo en la Plaza de España. Se convocaba –es importante el dato- como paseo, no como la manifestación que habría necesitado las correspondientes autorizaciones gubernativas. Pero eso ahora tampoco importa demasiado. Mientras se aguardaba la inminente desautorización de la FTL –tardó lo justo en llegar- se hacía evidente el interés de Vox para que el famoso paseo -que casi todos daban por amortizado desde el segundo uno de su convocatoria- tuviera lugar. Para algunos habría sido el complemento perfecto a la marcha automovilística convocada el sábado por VOX que, ésa es la verdad, desbordó todas las previsiones. Se trata de tomar la calle en estos tiempos de tribulaciones y el hombre y el nombre, una vez más, era Morante, nexo público con la formación que preside Abascal. El diestro de La Puebla, de hecho, no faltó a la sabatina automovilística; fiel a su estilo y montando su propia ‘performance’. El vídeo que ha circulado por todos los móviles del toreo es elocuente: el torero, al volante de su vehículo, se hace acompañar de sus fieles mientras da estopa a un veguero humeante a través de un agujero practicado en su mascarilla. Embajada de La Puebla desplegada por La Palmera; Morante en estado puro...