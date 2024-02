Curro Romero: del brazo de Morante y Juanma Moreno

Entre Morante y Juanma Moreno, apoyado en su bastón, sin importarle los problemas de vista o movilidad... Curro Romero accedió al Salón Real del hotel Alfonso XIII de Sevilla volviendo a brillar con luz propia en la entrega de esos primeros Premios Andalucía de Tauromaquia instituidos por la Junta que consagran este peculiar mundillo como una de las aristas irrenunciables de la cultura de la región. Fue en un acto potente y concurrido, presidido por el presidente del gobierno andaluz y conducido por la periodista Elena Salamanca, que reunió a las fuerzas vivas de la ciudad y la comunidad además de los estamentos del toreo en esta lluviosa jornada de viernes de carnaval que alegraba las pajarillas de los hombres de campo.

Curro fue el último en recibir su premio, pero también el más aclamado. La figura de Romero se engrandece en sus achaques. Parece que era ayer mismo cuando partía plaza en la tarde del Domingo de Resurrección... pero este viernes tenía que recoger el premio ‘Costillares’ que, según las bases de estos galardones, distinguen toda una carrera profesional. Aunque hablar de profesión en el caso del Faraón es errar el tiro cuando se trata de abordar su particular manera de entender la vida y el toreo y hasta la memoria de sus partidarios.

El periodista Alberto García Reyes fue el encargado de suplir la voz del camero en el atril. “En mi trayectoria ha habido luces y sombras, tanto en mi vida profesional como personal pero he intentado hacerlo todo de verdad y no engañar a nadie; ni a mí mismo”, explicó la voz prestada del Faraón de Camas haciendo una nueva declaración de amor a su mujer, Carmen Tello, “mis pies y mis manos, la mujer a la que quiero y querré siempre”. Pero Curro también tuvo palabras para sus compañeros, para esa afición “que me ha mantenido toda mi vida y se entregó desde mi debut en la plaza de La Pañoleta en el 54 hasta que me fui para siempre en un festival en la plaza de La Algaba”. Romero mostró su asombro por el respeto que le muestran “niños de distintas edades, de siete, de catorce, veinte, treinta o cincuenta que vienen cuando me ven con mucho respeto y cariño para hacerse fotos conmigo por todo lo que habrán oído a sus padres, abuelos y bisabuelos en sus casas”.