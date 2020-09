Curro y Canorea: un feliz binomio que no empezó bien

‘Pueblo’, aquel diario emblema de la prensa del Movimiento, ya había censurado los carteles sevillanos en su edición del 13 de enero destilando un aire publicitario que no era ajeno a los parámetros en los que se movía cierto sector de la prensa taurina en esa época. “En la noche más fría que se recuerda en Sevilla nacieron, bajo ese signo de frialdad, los carteles de su feria de abril, en los que el público no encontrará el calor de cumbres toreras que se esperaban, como Pepe Luis, Manolo González , Chamaco y Curro Romero”. ‘Pueblo’ remataba el lance señalando que “la afición tratará de explicarse, si estos carteles quedan así en definitiva, el porqué de las citadas ausencias”.

Curro toreó otras dos tardes en la plaza de la Maestranza en esa campaña pero, algunos meses después, el 11 de enero de 1960, se presentaron los carteles de la temporada siguiente, la segunda que montaba Canorea. El nombre del joven matador de Camas no aparecía en ellos... ¿Qué había ocurrido? ¿Por qué se había quedado fuera de la plaza que ya lo había adoptado como algo propio? Conviene recurrir a la hemeroteca –buceando en los fondos impagables del investigador sevillano Luis Rufino- para certificar que los inicios de aquel feliz binomio Romero-Canorea no fueron fáciles.

El tiempo se estaba acabando aunque entonces nadie podía saber que aquel sería el último año que el nombre de Curro Romero colgaría de los carteles maestrantes, ajustado por su amigo Diodoro. Eduardo Canorea y Ramón Valencia tomaron las riendas de la empresa Pagés respetando escrupulosamente los carteles preparados por su padre y suegro. El camero, que había firmado su propia antología en la feria de 1999, cumplió en abril de 2000 con los cuatro compromisos previstos sin ningún relieve. Nadie podía atisbar que la cuarta de esas corridas -el 2 de mayo, anunciado con Curro Vázquez y Finito para estoquear una corrida de Juan Pedro Domecq- sería también la última. Y es que las cosas iban a torcerse en septiembre. Y de qué manera...

En la feria de San Miguel se produjo la caída sucesiva de los carteles de los nombres de Curro Romero, Manzanares padre, Morante de la Puebla, Emilio Muñoz y Rivera Ordóñez. Morante y Romero, además, se excusaron con sendos partes facultativos que presentaron el mismo día. Se organizó la mundial... El resto es historia conocida: los dos artistas quisieron oficiar un desagravio toreando un festival a beneficio de Andex en el propio coso sevillano. Pero los nuevos gestores desestimaron el evento, que finalmente se celebró en La Algaba el 22 de octubre de 2000. Aquella misma noche, después del festival, se supo que Romero dejaba los ruedos; su última actuación vestido de luces había sido el 10 de septiembre anterior en la plaza de Murcia.

Algo debía rumiar el camero. El nuevo escenario era radicalmente distinto y, en esa tesitura, con el dudoso horizonte de su contratación en la Feria de Abril de 2001, era mejor dejarlo. Curro no estaba dispuesto a variar su estatus en una plaza, la de Sevilla, de la que había sido base durante cuatro décadas en maridaje profesional con el difunto Canorea. “No me voy a arrastrar porque no soy una caja de pescao”, declaró el Faraón en una recordada rueda de prensa en la que, acompañado de Morante, explicó los avatares del festejo que se había organizado para compensar a la afición sevillana por la espantada septembrina. Atrás quedaban las 181 corridas de toros que le había firmado Don Diodoro en la plaza de la Maestranza.