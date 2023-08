David de Miranda, profeta en su tierra...

La ausencia de Morante, comentada en corrillos e interpretada con más o menos imaginación en la mesa camilla de las redes sociales, no había tenido demasiado impacto en la taquilla del coso de la Merced que presentaba una buena entrada a la hora del paseo. Las tres orejas que había cortado David de Miranda en la primera corrida de Colombinas –y su condición de torero de la casa- avalaron su condición de sustituto del diestro de La Puebla haciendo redondo el lance: por la parte empresarial –que se ahorró un yescal considerable- y por la vertiente profesional, colocándole en el escaparate en estos tiempos de sustituciones. Miranda no iba a desaprovechar la oportunidad sumando tres nuevos trofeos y otra inapelable puerta grande que tampoco se puede entender sin la irreductible comunión que el matador de Trigueros vive con el público del coso de La Merced. Pues vamos a entrar en detalles...

David contó, además, con lo mejor de una desigual corrida de Juan Pedro Domecq que en líneas generales tuvo una fachada más que adecuada para el carisma del ciclo choquero. En el envío de Lo Álvaro hubo tres y tres: un primero de dulce clase y motor medido –con el que reapareció Manzanares- al que hay que sumar al nobilísimo tercero y el excelentísimo sexto que cayeron en la bolita que había sorteado Miranda por la mañana.

A partir de ahí, el triguereño se empleó en su guión más genuino y previsible desde que se abrió de capa. Miranda rentabiliza especialmente el alarde y la concesión al tremendismo; se siente mucho más cómodo en el toreo de cercanías, en los muletazos de ¡ay¡ y ¡uy¡ que en el toreo fundamental que también practica con irreprochable entrega pero sin el pulso y la tensión que otorga a esos arrimones que abrochan sus triunfos. En el tercero no faltaron las saltilleras de ordenanza, citando con el capote escondido tras la espalda; los firmísimos estatuarios... Fue un toro nobilísimo, de excelente pitón izquierdo al que apuró, una vez más, metido en la cuna y apretándose en las bernardinas. El estoconazo validó las dos orejas. Ya tenía una nueva puerta grande.

Le cortaría otra al sexto, un boyantísimo ejemplar al que volvió a aplicar su catálogo habitual, incluyendo las impávidas tafalleras del quite. El toro cantó su excelencia y clase desde el primer muletazo mostrando una embestida rítmica y profunda. Pedía otras distancias pero David de Miranda, después de las primeras rondas de toreo fundamental, se afanó en ese terreno corto en el que encuentra su lugar en el mundo. Pero esas cercanías, posiblemente, no iban a permitir al animal desarrollar todo lo que llevaba dentro. Instalado en su posición volvió a buscar el arrimón, las manoletinas... La espada encalló esta vez pero volvió a pasear un nuevo trofeo. Se lo llevaron a hombros, feliz y contento. No era para menos.