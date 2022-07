Dávila Miura, en la antesala de un aniversario

A partir de ahí, Eduardo volvió a su intensa agenda, a su familia, al campo del apoderamiento... sin perder de vista nunca el toro . Pero mientras se acercaba el XXV aniversario de su alternativa algo se cocía, discretamente, que terminó de fraguar en comunión con un viejo y querido amigo : el empresario José María Garzón que dio forma al guiso anunciando a Dávila Miura junto a El Juli y Roca Rey en el cartel más rematado de la feria de Santiago de Santander. No, en esta ocasión no habrá maridaje con los toros de Miura. Tal y como ha reconocido el propio torero, la vuelta tendrá matices “más personales” por la efeméride que se conmemora, el escenario elegido y hasta el empresario que organiza el evento.

“Esta es una reaparición mucho más íntima, había celebrado unos aniversarios muy importantes ligados a la ganadería de mi familia pero no tenía demasiado claro hacer nada para conmemorar mi alternativa; fue hablando con José María Garzón, al que conozco antes de que él fuera empresario o yo torero; al final nos vamos a ver unidos el próximo miércoles en Santander”, explica el matador. Le queda la espinita clavada de no poder hacerlo en Gijón, cuya plaza de toros está clausurada por efecto de una polémica decisión municipal. “Esa plaza la tenía entre ceja y ceja, se había creado un vínculo muy especial con su afición hasta el punto de contar con una peña que se ha ido convirtiendo en un grupo de amigos y ante la prohibición de la alcaldesa pensé que no iba a hacer nada pero todo cambió a raíz de conversar con Garzón y plantearse la posibilidad de Santander”, explica.

“Desde primera hora confié en José María porque sabía que le iba a poner un empeño y un cariño personal no sólo a mi corrida sino a toda la feria de Santander y me voy a ver anunciado con dos de los toreros que llevan el peso de la temporada”, añade Dávila explicando que en ningún momento barajó la idea de volver a enfrentarse con la corrida de Miura. Ha sido, una vez más, un proceso de recuperación de sensaciones que el torero está apurando mientras se acerca la fecha. “Cada vez siento más ese pellizco en la barriga -bendito pellizco- porque intento disfrutarlo todo, desde el tiempo de preparación hasta ese momento en el que llega la incertidumbre por lo que va a pasar”, confiesa.

A Dávila Miura no le ha faltado el aliento de los compañeros de profesión, incluyendo una llamada muy especial que destaca sobre las demás. “Pepe Luis, que aún anda recuperándose de un ictus, me llamó recalcándome la suerte que tenía por poder vestirme de torero y torear; eso te hacer darte cuenta hasta qué punto hay que valorar las cosas”, señala Eduardo que en ese proceso de preparación ha vuelto a concentrarse en Sanlúcar de Barrameda, “un pueblo que vinculo a mis años más felices de torero, que me ha aportado mucho”. En Sanlúcar, precisamente, se ha reencontrado con Diego Robles, un taurino fundamental que tuvo mucho que ver en la forja taurina de Eduardo cuando se abría paso en la profesión. No faltará a la cita de Santander.