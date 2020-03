De Jerez al coronavirus pasando por el parlamento de Navarra

Pero la cosa se habría enfangado en torno a las puyas a usar. Y al diestro cigarrero no le falta razón. Demanda el empleo de unas puyas menos agresivas que, diga lo que diga el indignado talibanismo de las redes, redundaría en una mayor brillantez del espectáculo y especialmente de la suerte de varas que se pretende proteger. Los toros sangran mucho y sangran mal, perdiendo la partida de antemano con un caballo desmesurado –el mejor domado de la historia, que también es verdad- que le ofrece pocas ventajas al enemigo. La reducción de la puya es justa. También necesaria. Y podría ayudar a recuperar el sentido de la suerte y hasta de esos quites –ahí hay que tomar nota del desenfado de Ferrera y el propio Morante- que ahora son simulaciones premeditadas. ¿Cuál es el problema entonces?

Mientras los nuestros se enfangan con el uso de una puya, los antis siguen dando su particular chapa en todos los terrenos. Pero, afortunadamente, no todo está perdido. La grey taurina tiene que celebrar que el Tribunal Constitucional del Perú ha desestimado el recurso de los animalistas que perseguían la prohibición de las corridas de toros y las peleas de gallos en el país andino. Los siete magistrados del máximo órgano judicial determinaron que la norma exime a ambos espectáculos de la aplicación de la Ley de Protección y Bienestar Animal y se ajustan a los preceptos de la Constitución peruana. ¿Les suenan los términos del asunto? Ya se sabe que cuando las barbas del vecino ves pelar has de poner las tuyas a remojar... Y hablando de barbas, hay un señor con toda la ídem que ha comparecido ante la Comisión de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior del Parlamento de Navarra. Hablamos del periodista Chapu Apaolaza, portavoz de la Fundación del Toro de Lidia y hombre criado a la sombra de los vallados de San Fermín, autor del libro ‘Siete de julio’. Se trataba de dar respuesta a esas entidades antitaurinas que ya habían sido invitadas al parlamento navarro para solicitar la modificación de la noramtiva que permita elevar a 18 años la edad mínima para poder asistir a corridas de toros y escuelas taurinas. “Prohibir o censurar la Tauromaquia supone reducir las opciones de libertad de los ciudadanos y pone en riesgo la propia diversidad de la fiesta” le espetó Apaolaza. Ya saben que la nueva inquisición está echando horas extras...