De la ‘Gira’, el ‘Circuito’ y las opciones de Roca Rey

Pero nos interesan las declaraciones de Joselito, transcritas por el compañero Pedro Toledano en Aplausos. El diestro retirado –actual apoderado de Alejandro Talavante- afirma no saber nada del asunto pero admite algunos contactos anteriores que darían verosimilitud a aquel pretendido encuentro campero entre Roca y el ‘Tala’ –puesto negro sobre blanco por Rosario Pérez en ABC- que, si llegó a celebrarse, quedó en agua de borrajas. “Alejandro y Andrés sería una combinación explosiva para volver a llenar las plazas” declara Joselito. “ Nosotros ya lo intentamos pero la otra parte lo abortó” afirma clara y meridianamente el prestigioso diestro aludiendo –o eso queremos entender- a que los anteriores apoderados del diestro peruano no quisieron entrar en esa alianza que ahora vuelve a ponerse encima de la mesa. “ No sé si a partir del cambio será posible ”, remacha Arroyo volviendo a tender una mano que podría modificar el mapa de operaciones del toreo en un futuro inmediato. Si el covid nos deja, claro.

Mientras tanto, la llamada ‘Gira de Reconstrucción’ alentada por la Fundación del Toro de Lidia y sostenida por las retransmisiones del canal Toros de Movistar Plus continúa su camino, posibilitando la apertura de ciertas plazas, la lidia de reses que habrían acabado en el matadero y la actuación de toreros de distintos galones para consuelo del aficionado y, ojo, la financiación de un proyecto de mayor calado y perspectiva de futuro. Hay que hacer un alto en el camino para remachar un dato fundamental: el toreo no puede estar esperando ningún maná que venga del cielo; ninguna mano mágica que venga a resolver sus problemas más recurrentes, agravados con la expansión de la dichosa pandemia. Lo que el sector no haga –hagamos- por sí mismo no vendrán otros a hacerlo. Desde esa premisa, los movimientos de la Fundación del Toro son de los pocos que dan trigo –con los matices que queramos poner y las mejoras que se quieran demandar- en estos tiempos de tantas prédicas en el desierto. Hasta ahora se han organizado cuatro festejos de los 21 previstos: los dos de Cabra y otros dos en Úbeda donde, sin solución de continuidad, se celebró la final del llamado ‘Circuito de Novilladas de Andalucía’, otra iniciativa en la que la FTL se ha arremangado por completo en estrecha colaboración con la Junta de Andalucía y otros patrocinios como el de la muy taurina Caja Rural del Sur que preside José Luis García-Palacios y la Diputación Provincial de Málaga.