De la Maestranza, Pagés, Joselito y la Macarena

Hasta ahí lo sabido. Pero el gerente de Pagés, que sabe que no puede dejar pasar otro año en blanco, ha dado algunos detalles más a los compañeros Carlos Crivell y José Luis López en una recentísima entrevista concedida a los micrófonos de la Cope. Valencia se reafirmó en su intención de abrir la plaza y volvió a remarcar que necesita disponer la mitad de ese aforo como mínimo asumible para hacerlo. El empresario del coso maestrante, que mostró algunas reticencias con la llamada “Gira de Reconstrucción” sí admitió distintos contactos con la alcaldía, la Junta de Andalucía y sus propios caseros, la Real Maestranza, que también tienen mucho que decir o aportar en la viabilidad económica de los festejos que se puedan celebrar sin perder de vista sus propios fines.

Este año nefasto ya está a punto de terminar y el aficionado sigue preguntándose qué pasará el que viene en esta orilla del Guadalquivir. Ya dimos el primer avance en el Observatorio Taurino de la pasada semana. Ramón Valencia ha resuelto no dejar pasar en blanco la temporada 2021 en la plaza de la Maestranza . Hay que dar toros. Pero sí sabemos que se ha marcado una línea roja: poder abrir el coso del Baratillo, al menos, al 50% de su aforo. A partir de ahí, la pelota estaría en manos de la autoridad y la evolución de la pandemia, a la que aún le quedan demasiados coletazos. La celebración de esos festejos, en cualquier caso, será independiente de la viabilidad de la Feria de Abril de los farolillos , que ya ha sido suspendida oficialmente.

Don Ramón, que dejó traslucir su hartazgo por la gestión política de la pandemia, también fue interrogado por la demonización de aquella corrida del 6 de agosto en El Puerto de Santa María que colocó a José María Garzón a los pies de los caballos de ANOET en una incomprensible maniobra que empañó la imagen de la propia asociación. “La culpa no la tiene el empresario...es de la propia ley que era confusa...”, declaró Valencia quitando hierro al asunto. ¿Pelillos a la mar? Lo dejamos ahí.

Pero no se vayan todavía, que aún hay más. Ramón Valencia también se considera liberado de las fechas tradicionales en tanto en cuanto se ha suspendido la fiesta en Los Remedios. Eso sí: se trataría de conservar la emblemática fecha del Domingo de Resurrección como apertura de esta presunta temporada atípica y se buscarían días adecuados “que no molesten a otros compañeros que organizan otras ferias”, según declaró el propio empresario en la entrevista citada. En cualquier caso, la estructura habitual del abono, e incluso su nómina, quedarían en el limbo hasta tiempos mejores .

Según ese mismo testimonio, la empresa ya habría establecido contactos con algunos toreros, habría señalado corridas concretas en el campo y estaría a la espera del desarrollo de los acontecimientos para que, una vez se pronuncien las autoridades, marcar el definitivo camino a seguir. En este punto caben algunas apostillas. La experiencia reciente ha enseñado que los movimientos sólo pueden hacerse en corto . No caben planes a largo plazo. Las decisiones de los expertos cambian de un día para otro en función de los vaivenes de la propia pandemia que es, en definitiva, la que marca el guión de este tiempo tenebroso.

Pero hay que centrarse en el ámbito taurino. La Real Maestranza ya ha iniciado la anual puesta a punto de la plaza de toros que, según desveló su diputado de plaza, alcanza la suma de 283.000 euros en circunstancias normales. De la misma forma, reconoció que Maestranza y Pagés no han cesado de mantener los correspondientes contactos para favorecer la reapertura de la plaza en 2021, un año que ya contaría hasta con el habitual cartelista de prestigio.

Desde ese punto, había que saber en qué situación se encuentra la Real Maestranza de Caballería, propietaria de la plaza de toros y casera de los Pagés, con los que lleva 88 años hilvanada. No hay que olvidar que el coso del Baratillo funciona como motor principal de la impresionante obra social, asistencial y de mecenazgo del cuerpo nobiliario . Así lo recordó Luis Manuel Halcón Guardiola, diputado de plaza de la Maestranza, en una reveladora entrevista concedida al programa 7 Toros 7 de los compañeros Víctor García-Rayo y José Manuel Peña.

La Virgen de la Esperanza recibió a los suyos en la víspera de un atípico día de la Expectación. Todo era diferente pero, definitivamente, todo era lo mismo. La Macarena, revestida con la saya de la coronación y el manto de tisú –obra postrera de Juan Manuel Rodríguez Ojeda-, no dejaba de lucir esas joyas icónicas, clave de su presentación estética más conocida, que se enhebran a la memoria de Joselito cuando está a punto de concluir el año del centenario de su muerte. Fueron, como no, la corona de Reyes, las célebres mariquillas de cristales verdes y la simbólica pluma de Muñoz y Pabón que abrochaba su fajín. Pero no faltaba un detalle, casi imperceptible, que ponía el acento diferencial a este acto de culto. Era el pequeño camafeo con el retrato de José que la Hermandad recibió hace algunos meses de manos de un hermano anónimo.

El monumento de Martín Nieto, eso sí, tendrá que esperar para ser elevado en la plaza de la Esperanza Macarena, frente a frente al de Rodríguez Ojeda. La imaginación vuela y echa de menos en ese imposible diálogo de bronce al tercer vértice de ese triángulo creativo, devocional y humano que cambió para siempre la impronta estética de la cofradía de San Gil y, por extensión, la propia fachada de la Semana Santa. Hablamos –cómo no- del imprescindible canónigo Juan Francisco Muñoz y Pabón, inspirador intelectual de aquella impresionante revolución.

Los vericuetos de la burocracia retrasaron hasta el pasado día 16 la aprobación del proyecto en la Comisión de Patrimonio y habrá que esperar hasta 2021 –tampoco queda tanto- para ver elevarse la escultura en la fecha que determine la Junta de Gobierno en coordinación con el Ayuntamiento. Por cierto, la Hermandad mantiene abierta la cuestación popular para sufragar el monumento. El empeño lo merece.