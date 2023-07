De la mala educación a las urnas

Pero hay más: El astro peruano, después de atender a sus jóvenes seguidores a la salida de la plaza de Valencia –que se acercaron a él con tanto entusiasmo como respeto- terminó de adornarse delante de otros micrófonos, los de OneToro TV: “Es una barbaridad ver a tanta afición joven... y tienen mucha educación”. Justo la que no tuvieron los que sacaron a hombros a Talavante, ya hace algún tiempo, convertido en un amasijo de lentejuelas arrancadas en la plaza de Las Ventas. Eso sí que es mala educación taurina...

Las palabritas del torero extremeño se enredan en su propio bucle melancólico. Por dos razones primordiales. Roca llena las plazas, arrastra a la juventud y cobra “más que el que más”, exactamente lo que pretendía el Tala antes de su sonora ruptura con la casa Matilla. Ésa fue la razón última de su reciente eclipse –que quiso convertir en la antesala de una devaluada reaparición con aires tomasistas- y la causa de esa trastienda mutante que le lleva de la independencia al corazón del ‘sistema’ con pasmosa rapidez. Ese rol de indiscutible y primera figura, el mismo que Talavante no ha alcanzado, lastrado por su crónica irregularidad y su desconcertante metamorfosis artística y profesional, es el que envenena sus sueños. Exactamente lo que Roca es...

La secuencia de los hechos comenzó con unas prescindibles e innecesarias declaraciones de Alejandro Talavante en los micrófonos de la COPE antes de comparecer en la Feria de Julio de Valencia, en la que estaba anunciado junto a Roca Rey. Salva Ferrer preguntó al extremeño por sus sensaciones antes de torear con el as de oros de la baraja taurina. “¿Motiva torear con un torero tan importante, con la hierba en la boca, tan capaz, tan regular, tan apabullante como el peruano...?” “Me es indiferente” fue la contestación de Talavante . Pero a la respuesta aún le quedaban otros adornos. Después de alabar a Morante de la Puebla –menos mal- reconoció que el peruano ha acercado a mucha gente joven a las plazas de toros; pero en la miel había más hiel dirigida a la muchachada. “Necesitan una educación taurina”, fue la apostilla del diestro pacense que acababa de abrir una caja de truenos que, en otro ámbito de la cultura, habría tenido otra resonancia.

Pero la jornada –resaca de un complejo y sorprendente resultado electoral- tiene otro afán. La disgregación política, que podría permitir la formación de un nuevo gobierno sanchista pese a la evidente derrota, no pinta un panorama demasiado halagüeño para el toreo. Si invocamos a Ortega por enésima vez se vuelve a trazar un estrecho paralelismo entre el momento sociopolítico del país y el devenir de la propia tauromaquia. El insufrible Sánchez, que no conoce los escrúpulos, colocará la gobernabilidad de España en manos de los que no creen en ella y sólo luchan por destruir sus señas identitarias.

Y ahí también entran los toros. El mentiroso de la Moncloa tendrá que ir pagando las respectivas cuentas de sus hipotéticos socios de gobierno. Basta asomarse a las pretensiones de partidos –o amalgama de tales- como Sumar para sentir un auténtico escalofrío al leer lo que pretenden hacer con este mundillo. Seguramente tenemos lo que merecemos. Pero hay una fuerza política que ha jugado a ser que no se es contribuyendo a demonizar al único partido que podría haber apuntalado la mayoría absoluta. Se trataba de dar puerta a los peores años de nuestra historia reciente pero los fantasmas siguen bailando.

Que la política es freno o acicate de los toros lo saben bien en Gijón, tal y como comentamos en su día. Fue necesario un vuelco en la alcaldía para que las ruinas del coqueto coso de El Bibio se convirtieran en un recinto seguro y capaz. Debe ser un milagro que ya conocen en Écija... El caso es que Carlos Zúñiga ha podido presentar la feria de la reinstauración taurina en el Principado de Asturias. Entre otros platos, se sirve una encerrona de El Juli o la presencia del novillero Manuel Román en una extraña mixta que delata ciertas protecciones.