De la tele, el Rocío, los toros y El Cordobés

La actualidad taurina continúa pendiente del hilo -más o menos enmarañado- que presta el cambio de modelo televisivo. Son hechos consumados: la pasada semana hablábamos de la posible salvación del ya extinto canal Toros de Movistar Plus. En realidad habíamos sucumbido a la ceremonia de confusión que siguió al primer gori gori. Se publicaron informaciones contrapuestas -que sí se cierra, que no se cierra- para acabar certificando lo irremediable: el muerto estaba difunto.

Lo hemos escrito en otras ocasiones y lo repetimos ahora. El problema no era, ni mucho menos, de calidad. Las estrategias de contratación de las distintas ferias -apretando las tuercas hasta el último segundo- no sólo ponía de los nervios a los empresarios sino que iba en contra de la fidelidad y la paciencia de los abonados -del pirateo mejor no hablamos- que ahora se preguntan qué, cómo y sobre todo cuánto habrá que aflojar al nuevo canal en espera de esa reveladora rueda de prensa convocada por sus responsables. Será el momento de responder a ésas y a otras preguntas en espera de la verdadera prueba del algodón: la retransmisión de la corrida del Domingo de Resurrección de Sevilla.

En el coro de condolencias -en España las alabanzas se guardan para el que palma- no ha faltado el lamento de los pesos pesados del empresariado taurino que, de una forma u otra, ha actuado como definitiva espoleta del cambio de modelo. Ésa es la verdad. También lo hemos mencionado en otras ocasiones pero hay que volver a incidir en el asunto: las empresas estaban esperando sentadas a los negociadores del Plus desde que contaron con la nueva oferta. Lo de las lentejas si las quieres o las dejas ya no valía. Los vectores de fuerza habían cambiado radicalmente de dirección. A partir de ahí estaba todo el pescado vendido.