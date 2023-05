De los toros, las elecciones y... Antonio Gala

Pero la jornada electoral se sacudió con una noticia luctuosa que hila asombrosamente con lo expuesto en los párrafos anteriores. El fallecimiento de Antonio Gala –tres lustros enclaustrado en el convento que acoge su fundación- desplazaba por un momento las componendas de los partidos y los sondeos y animaba a recordar su inmensa obra. El magistrado y flamante académico Antonio Rodríguez Castilla, una de las cabezas pensantes del modélico capítulo cordobés de la Fundación del Toro de Lidia, ya lo había hecho hace un año en el preciado boletín del Bolsín Taurino de La Carlota, rescatando algunos de los escritos taurinos del gran creador de Brazatortas que cobran una sorprendente actualidad. Les animo a leer el trabajo completo.

“...leo en estos días con frecuencia que las corridas de toros son una vergüenza nacional. (Aquí somos propensos a calificar de vergüenza nacional todo lo que no nos hace individualmente gracia). Y bastantes cartas me piden, apoyándose en mi afecto por ti, Troylo, que escriba denigrando lo que se llamó siempre fiesta nacional, y procure su prohibición. Parece que a la democracia española le ha dado más por proteger a los animales que a las personas. Y hasta tú sabes, Troylo, que eso es comenzar la casa por el techo”. Tal y como advierte Rodríguez Castilla, el artículo –incluido en ‘Charlas con Troylo’- estaba escrito hace cuatro décadas “para interpretar realidades, descubrir esencias y pintar nubarrones que nadie por aquella época podía imaginar” según apunta con absoluto y asombroso acierto.

El autor del artículo se adentra en otras consideraciones y hasta evoca el primer y hermoso encuentro de Antonio Gala con el mundo del toro, sentado en el viejo coso de Los Tejares entre su padre y el mismísimo Machaquito. Pero no vamos a destripar más el impagable artículo aunque no nos resistimos a rescatar un párrafo más que hilvana en tres o cuatro líneas la emoción común, la belleza irrepetible del instante, que despiertan el cante, el toreo y hasta las cofradías: “Inmortalizar lo efímero. La emoción estética obra como un buril, y graba en los sentidos y en el ánimo de los asistentes el pellizco que no va a volver jamás a repetirse: un quite, un jipío, el vuelo de una muleta, el mecerse de un palio, los dos dedos de una mano recogiendo la cola de una bata”. Impresionante, ¿no?