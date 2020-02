Diego Urdiales: «El año pasado pude mostrarle a Sevilla qué clase de torero soy»

Es que hubo una conexión inmediata. Desde que me abrí de capote la gente ya estaba dentro y en la faena, dentro de lo que el toro me permitió, hubo cosas que pude disfrutar mucho. Saboreé y sentí esa respuesta que sólo se produce cuando todo se fusiona: el torero, el toro, el público... Fue muy bonito, la verdad.

La verdad es que fue un día muy bonito. Fue un toro que me dejó hacer algo que no había podido hacer hasta ahora: mostrarle a Sevilla qué clase de torero soy . El público de la Maestranza entró desde el primer momento.

El matador riojano anda sumergido en el campo. Son jornadas de coche, dehesas y tientas para poner a punto el cuerpo y la mente antes de encarar la gran temporada. Urdiales tentó días atrás en Las Cobatillas, solar de los toros de la familia Murube, en una tarde primaveral reservada para un puñado de íntimos. Se le veía suelto, feliz en la cara de los animales, con ganas de expresar su toreo con dos becerras de distinta condición pero idéntico fondo de nobleza... Algunos años en el ostracismo no lograron doblegar confianzas pero hubo una faena –en el otoño madrileño de 2018- que marcó el definitivo punto de no retorno. Diego pasó de ser un torero de culto a un nombre de referencia . El pasado año logró entrar en Sevilla con una faena de rabioso sentido clásico que le ha abierto las puertas de una nueva Feria de Abril. Su nombre también forma parte del cartel ungido por los buenos aficionados: es el que forma el propio Urdiales con Morante y Aguado en San Miguel.

Eso son cosas de mi apoderado pero la realidad es que a lo largo de mi vida sólo he toreado cuatro tardes en Sevilla y este año voy dos. La ilusión es tremenda para ambas citas: en la Feria y en San Miguel, con dos carteles y dos corridas que me llenan.

Sí, pero ¡toreando! Si no hay toreo no hay nada...

Es la forma como siempre he entendido el toreo y es la que he buscado toda la vida. Parece que ahora es un descubrimiento pero eso es lo que me llena, lo que siento y lo que me hace feliz. Cada uno ve esto de una manera pero yo tengo muy claro que cuando uno torea natural surge algo muy especial y además creo que es lo más difícil de conseguir en el toreo . Se trata de ser natural y, a la vez, torear. Eso es muy complicado...

A pesar de torear poco y de algunos años de ostracismo ha logrado algo muy complejo: saberse esperado y ser un torero muy para el aficionado.

La verdad es que ha habido muchas cosas ingratas. Pero yo elegí mi camino y poco a poco he conseguido muchas cosas importantes. Me siento muy orgulloso y no voy a cambiar ahora. Yo percibo ese sentimiento en aficionados, compañeros, hasta en los chavales que quieren ser toreros, figuras en activo y en toreros que son leyenda y que me lo transmiten. Eso es muy difícil de conseguir, lograr calar en toreros tan grandes con tu forma de torear.

Ahí está el nombre de Curro Romero...

Imagínate... El primero que me enseñó a coger un capote cuando era un niño fue mi maestro Rafael Guerrero, que había nacido en Sevilla. Él me mostro los primeros pasos en el toreo y me hablaba de Curro Romero como algo único, especial, como uno de los toreros más grandes que había dado la historia. Y mira por donde he sido capaz de poder emocionarle con mi forma de torear. He tenido la suerte de conocer a un ser inigualable delante del toro y fuera de la plaza. Curro es algo muy especial y me emociona hablar de él.

Eso nos lleva a otro terreno, el de la libertad creativa; mostrarse delante del toro tal y como uno es, sin presión añadida.

La presión siempre está pero si alguien tan grande como él habla de ti así... Tú llevas por dentro tu concepto y lo sientes pero si alguien como Curro lo dice te quitas un peso muy grande de dentro. A lo mejor no estaba tan equivocado. Me sirve para afianzarme en ese camino que había buscado, el que toda la vida había sentido. Todo eso te confiere una gran libertad interior. Lógicamente se nota en la plaza y hace que te expreses de una forma diferente.

¿Hay que estar tan preparado para los momentos duros como los de éxito?

Aquí el toro te pone rápido en tu sitio y te radiografía tal y como estás. La verdad es que es muy bonito poder expresarte con un toro, emocionarte y emocionar a la gente. Pero cuando eso termina se queda dentro para ti y lo disfrutas con tu gente, que también lo merece. Pero... ¿para qué levantarse de la tierra? Sólo somos humanos...

Y hablando de toros concretos hay que mencionar a ese ejemplar de Fuente Ymbro que cambió tantas cosas en el otoño madrileño de 2018.

Se trataba de reafirmar el camino andado. El toro de Madrid, como las tardes de Bilbao, una plaza en la que he abierto la puerta grande tres veces en cuatro años... Esa tarde de Madrid es el resumen de una vida; la vida resumida en una tarde de toros. Recuerdo el primer toro, la complejidad del viento y el propio animal, el esfuerzo... y poder ser capaz de cortarle la oreja. En el segundo, al que corté dos orejas, me permitió por momentos expresarme con esa libertad y el alma libre.

Era el colofón de un año complejo en el que llegó a tomar decisiones muy arriesgadas.

Me había quedado fuera de San Isidro por decisión propia. Ésa era mi quinta corrida de toros.

Se le ve feliz, relajado, viviendo una pretemporada tranquila...

¡Sí! Lo único que me preocupa ahora es yo mismo. Lo demás vendrá o no vendrá pero, lógicamente, tiene que haber suerte para que las cosas funcionen pero lo único que me preocupa es que mi toreo siga creciendo. Y todo eso que me alimenta y me hace feliz perdure cuanto más tiempo mejor para poder disfrutar en la cara del toro y hacer disfrutar a la gente.

Queda poco para que salga el toro...

Es que ya está ahí.