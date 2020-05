Discriminación en fase 3

Ya les contamos la noticia: el famoso plan de ‘desescalada’ –uno de los nefastos neologismos acuñados para entretener la pandemia- incluye la hipotética reanudación de los festejos taurinos en esa fase tres que debería comenzar el 3 de junio. Pero el asunto lleva una apostilla envenenada dado que limita el aforo de las plazas de toros a una única persona ¡cada nueve metros cuadrados! El asunto es estrafalario y sería para echarse a reír si no fuera por todo lo que está en juego. Algunas empresas ya han tirado de cinta métrica y calculadora para comprobar que no cabrían ni los areneros. Los empresarios consultados coinciden en una cosa: habría sido mejor seguir prohibiendo la celebración de festejos taurinos que entretener con estos caramelos envenenados. Pero el enfado global del sector sube de tono al constatar que en la fase dos ya se podrán abrir teatros y cines a un tercio de su aforo que podría elevarse a la mitad de los asientos disponibles en esa cacareada fase tres que condena sin sentido el espectáculo taurino. Los promotores no dejan de hacerse la misma pregunta ¿no tiene más garantías un espectáculo celebrado al aire libre que otro que exige un espacio cerrado? La lógica no tiene espacio en este debate envenenado que sólo sirve para sacar la misma conclusión de siempre: el aficionado taurino está doblemente apestado, no sólo por los tentáculos del coronavirus. También lo está por esa muerte civil que impone la dictadura de lo políticamente correcto que permanece especialmente activa y vigilante en estos tiempos de confinamiento. A pesar de todo sigue habiendo resquicios para la esperanza. Ramón Valencia, sin disimular su escepticismo, lo ha confirmado a El Correo: “Si más adelante se dan los condicionantes necesarios, nosotros estaremos ahí para organizar una feria en torno a San Miguel”. Pero el panorama sigue siendo azaroso y confuso. Nadie ha aclarado a nadie cuánto dura o cuando se levantaría la veda de esos famosos nueve metros cuadrados que en la práctica sólo sirven para prohibir el espectáculo.