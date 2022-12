Doce campanadas taurinas para la vuelta a la normalidad

Habían pasado tres años desde la última puesta de largo de una temporada normal. Fue la de 2019. La de 2020 se llegó a programar y presentar pero no pudo celebrarse. La del 2021 se pensó para una primavera atípica y se acabó celebrando en otoño con restricciones de aforo. Hubo que esperar hasta ese 23 de febrero de 2022 para oficializar la presentación de unos carteles que colocaban a Morante de la Puebla como base indiscutible del abono.

El cuadro –o cuadros, que eran dos- se había hecho esperar desatando alguna habladuría. Pero el 10 de marzo, por fin, se desveló la propuesta del creador vietnamita Danh Vo, nacionalizado danés, que recurrió a un ejercicio de caligrafía , el cromatismo de las muletas y los capotes y la invocación del ‘Llanto por la muerte de Ignacio Sánchez Mejías’ de Federico García Lorca para presentar dos carteles complementarios, minimalistas y absolutamente inesperados que no tardaron en tener contestación en la calle y no pocas tribunas de prensa. Era el capítulo que faltaba para poner a andar la maquinaria de la temporada de la vuelta a la normalidad...

Tomás Rufo había llegado al serial como tapado y salió revalorizado como uno de sus grandes triunfadores. E l triunfo del joven diestro toledano no fue tan sorpresivo para los profesionales y los aficionados más enterados . La ecuación de valor, entrega, capacidad, frescura y excelente concepto del toreo lograron calar tanto o más que esa lluvia pertinaz que no dejó de caer desde el primer al último toro. Rufo se colocaba en las puertas de la primera fila...

Pero lo mejor estaba por llegar... A Morante aún le quedaban dos citas en primavera. El Viernes de Farolillos llegó la primera explosión, el mismo día del pronunciamiento de Roca Rey. Pero la memoria, siempre la memoria, antepone su maravilloso trasteo a un ejemplar templado y rajadito de Núñez del Cuvillo al que toreó con exquisita cadencia y sencilla, purísima belleza . En otro tiempo, con otra plaza, con distinta sensibilidad se le habría pedido el rabo. Pero ahora el personal anda contando orejas y llamando al timbre... Aquel concertino le valió el premio de una única oreja que no interesa para nada.

El diestro de La Puebla no necesitó salir a hombros ni sumar dos más una para convertirse en el mejor intérprete de la Feria de Abril. Ya había brillado con luz propia en Resurrección , cuajando una tarde globalmente interesante. Aún dictaría una faena secreta que sólo fue apreciada por paladares bien educados e ignorada por ese público mutante que ahora puebla los tendidos del coso del Baratillo.

Fue el tercero en tomar la alternativa -después de Manolo y Pepe, antes que Juan y Ángel Luis- en una tarde madrileña, demorada por su empecinamiento en contar con los toros de Miura que le llevó a entrar y salir del calabozo para convertirse en matador de toros. Una terrorífica cornada sufrida en Barcelona cortó su ascenso a la primera fila del toreo pero no logró doblegar su elegante torería añeja, mamada desde la cuna, que convirtió en su propia hoja de ruta en una larguísima e intermitente trayectoria que concluyó en la plaza de Carabanchel el 5 de octubre de 1974. Sólo un año después llegó aquella muerte absurda , instalada en el imaginario de toda una generación, en el transcurso de una tienta en los campos de El Escorial.

Lo hizo para celebrar su XXV aniversario de alternativa, en simbiosis con su amigo José María Garzón que le preparó un cartel a modo en la feria de Santander. Pero nadie sabía que iba a ser la definitiva. Después de los toros se había preparado una fiesta en el Casino. No faltaba su familia en pleno. Y para ellos fue el mensaje que más esperaban: “No volveré a vestirme de luces...”. Eduardo había acudido a la fiesta molido físicamente pero satisfecho por dentro, sin dar demasiada importancia a una aparatosa cicatriz suturada bajo el labio.

Ocurrió lejos de la sombra de la Giralda pero su trascendencia merece este ‘tan-tan’ en nuestras campanadas anuales. Decía Antonio Ordóñez que para ser una verdadera figura del toreo hay dos o tres ocasiones en el año en las que hay que dejarse matar. No, no se trata de arrojarse al abismo o atropellar la razón pero sí de tirar la moneda sabiendo lo que está en juego, ese ser o no ser que define una vida entera en apenas un cuarto de hora.

Fue, ni más ni menos, lo que le pasó a Andrés Roca Rey en aquella tarde de agosto que resume por sí sola la importancia de todo el año, de la carrera global del peruano. Aquel triunfo inapelable con dos torazos de Victoriano del Río fue más allá de la propia historia taurina del torero limeño y tuvo la virtud de devolver al anillo bilbaíno su declinante cualidad de escenario trascendental del toreo, perdida en una maraña social, taurina y económica de complejo análisis. Roca Rey abandonó la plaza por la puerta de la enfermería después de renunciar –estaba molido a golpes- a una salida a hombros que ni siquiera era necesaria para subrayar la importancia de lo que había pasado. Había estado cumbre, se había elevado a la jefatura del toreo.