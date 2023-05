Dos novilladas, dos lecturas

El batiscafo de este Observatorio Taurino pivotó el pasado fin de semana –después de desechar el viaje a la Feria del Caballo de Jerez- en torno a las novilladas celebradas en las plazas de Los Califas y la Real Maestranza de Caballería. Se trataba de tomar el pulso a las bases y las citas de Córdoba y Sevilla, en dos días consecutivos, tenían el presunto interés de contemplar el estado de forma, sitio y fondo de parte de la crema del escalafón menor en estas tierras de María Santísima. Ambas convocatorias despertaban no pocas esperanzas pero al final tuvimos que bajar el tubo haciéndonos demasiadas preguntas...

En medio de ese ambiente de gala, con casi todo a favor, la presentación del chico dejó un indisimulado poso de decepción por más que se forzara un triunfo absolutamente artificial que no debe engañar al entorno del joven novillero de Santa Marina; pero sobre todo no debe confundirle a él. Para qué vamos a engañarnos: se esperaba más, muchísimo más de un novillero que reúne unas virtudes indudables pero el pasado sábado no fue capaz de redondear nada, de imprimir intensidad, hasta de llevarse a un novillo a los medios por más que arreara el viento; de calentar verdaderamente el ambiente para trascender a los aficionados y profesionales por encima de ese personal que venía programado –tal y como consiguió- a verlo salir a hombros por la Puerta de los Califas.

Se habla –y se cuchichea- demasiado de las decisiones de su entorno, de la ruptura del brevísimo apoderamiento de Ruiz Palomares y Juan Collado, de la oportunidad de este debut sin apenas rodaje en el escalafón de novilleros con picadores... El camino es largo y comienza ahora. Manuel Román no debe sucumbir a la crítica más cainita pero tampoco puede ni debe conformarse con las alabanzas de su corte ni con esa salida a hombros de pega que no es reflejo, ni de lejos, de lo que aconteció en el ruedo cordobés. Toca rebobinar, poner el cuentaquilómetros a cero. De él depende...