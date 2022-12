Eduardo Osborne: «¿Qué tienen que ver los toros con Metallica?»

Belmonte había sido agasajado por Valle Inclán y su tropa y Manolete, entre otros, por Agustín de Foxá en el célebre homenaje de Lhardy.

La intelectualidad de cada época ha tenido su torero. Eso se daba antes mucho y se está perdiendo, ese concepto de partidario que sigue a un matador. Se dio con Belmonte, con Manolete, con El Cordobés, con Antoñete, aquí en Sevilla con Romero y ahora se está dando con Morante o José Tomás.

Joaquín Sabina es uno de los autores contemporáneos que ha mantenido una postura más desacomplejada con el toreo.

Me interesa mucho Sabina desde el punto de vista de su cancionero. Aparte de su afición a los toros, que está muy ligada a la figura de José Tomás, ha introducido siempre en sus composiciones muchos giros taurinos, metáforas muy interesantes: desde sus primeras canciones hasta las más conocidas como ’19 días y 500 noches’. Siempre ha tenido muy presente la tauromaquia en su discografía además de ser un gran defensor de la fiesta y no haber renunciado nunca a su afición.

¿En 2022 podemos considerar que el toreo pertenece a la cultura pop española?

Me lo comentaba Calamaro. Los 80 fueron años de una gran creatividad y en los 90 aún no había penetrado en España esa cultura antitaurina provocada por las corrientes animalistas y el nuevo ecologismo. La izquierda se ha agarrado mucho a eso. La socialdemocracia murió de éxito y las nuevas izquierdas se han agarrado a ese tipo de filosofías, que en realidad son minoritarias, pero ha hecho que muchos artistas y cantantes no sean aficionados o se guarden de expresar esa afición. Lo que se ve afectada es la creatividad. Antes había más libertad; cada uno decía lo que quería pero ahora todo el mundo es más precavido, pendiente de lo que le pueda decir la distribuidora, el agente, la discográfica... Todo eso influye.

Ya no se puede decir que lo pop sea sinónimo de libertad...

Mucho menos que antes. Los autores que más defienden la tauromaquia son gente como Sabina, Aute... vienen de vuelta y ya no tienen nada que ganar o perder en el empeño. Ellos mismos lo dicen pero a otros más jóvenes les cuesta más trabajo.

Jaime Urrutia, con Gabinete Caligari, hicieron del casticismo y el toreo una de sus señas de identidad

Gabinete es el grupo que mejor ha reflejado la tauromaquia en la cultura pop española. No sólo porque tenga varias canciones con letras o referencias taurinas sino también por el propio estilo del grupo, que fusiona el rock con elementos del folklore español. Pero es que Urrutia, seguramente, es el mejor aficionado de todos. Es hijo de un célebre crítico taurino, abonado de Las Ventas... si leemos cualquier entrevista suya nos damos cuenta de que es un buen aficionado. Eso hace que cualquier elemento taurino esté muy presente en su discografía y en su estética.

Eso nos lleva a otro terreno más lejano: la figura, más actual, de Rosalía que también ha recurrido a la parafernalia taurina.

Y además lo ha hecho en el ámbito de la imagen. Rosalía, con los matices que podamos poner, hace lo mismo que Madonna. Coge de los toros lo que le conviene a su estilo. En el vídeo de ‘Malamente’ intervienen maletillas y alumnos de la escuela de Jaén. Son chavales toreando de salón que enseñan sus comienzos y se mezclan con los propios comienzos de Rosalía.

Si Madonna escogiera hoy el mundo del toro para hacer un videoclip se formaba una buena...

Pero lo hizo; y por dos veces. La primera vez fue el famoso vídeo en el que participaba Emilio Muñoz. Era la típica historia de la admiradora del torero, la ‘groupi’ que va a la plaza y sigue al matador –contar una historia así sería ahora impensable- pero en el segundo incluye todos los elementos de su propio universo: el góspel, elementos mitológicos... es mucho más impactante. En muchas de sus apariciones públicas ha hecho gala de elementos taurinos como la montera, chaquetillas...

Este libro también tiene carácter pionero. Con otras dos publicaciones inaugura la andadura de la editorial El Paseíllo, la hermana consentida de un proyecto tan consolidado como El Paseo, que estará dedicada especialmente a la cultura taurina.

Hay que darle mucho mérito al editor, a David González, porque en los tiempos que corren que unas personas apuesten desde la cultura por el universo taurino es digno de alabanza. Hacen falta estas cosas, aportaciones originales que enseñen la tauromaquia desde distintos puntos de vista; que la saquen de su entorno más cómodo.

En cualquier caso se demuestra que la cultura taurina sigue despertando un gran interés pese al ruido interesado de los ‘anti’.

Es que el mundo taurino bebe de muchas fuentes y lleva arraigado en este país más de doscientos años. Estamos hablando de Cultura, con mayúsculas.

Sin ánimo de hacer un ‘spoiler’, ¿podemos adelantar alguna sorpresa que esconda el libro?

Este libro lo empecé por lo que más conocía, que eran los autores españoles. A partir de ahí fui tirando del hilo y me di cuenta de cosas que no conocía y son las que más satisfacciones me han dado. No sabía que Elvis tenía un tema taurino, tampoco que Paul Simonon, el bajista de Los Clash –que también era pintor- acabaría pintando un tema taurino a raíz de una cogida de Antonio Barrera que contempló en Las Ventas. Me fui dando cuenta de que la tauromaquia ha llegado a tantos extremos, a mundos con los que nada tiene que ver. Ahí está hasta Kennedy que estaba muy vinculado a España a través de Antonio Garrigues y le transmitió muchas cosas de nuestra cultura. ¿Qué tiene que ver el toreo con Metallica? Al fin y al cabo ésa era una de las metas del libro, sacar al toreo de su entorno más acostumbrado: el pasodoble, la copla, comprobar que trasciende a otros estratos, a otros mundos, a otra gente...