Efervescencia taurina en el comienzo de la gran temporada

Ha habido festejos en Lora, Sanlúcar la Mayor, Guillena, Écija y pronto habrá una corrida de toros en Morón... ¿efecto rebote en estos tiempos de ataques y menosprecios? Podría ser . En cualquier caso esta profusión de festejos nos lleva a esos tiempos, tan cercanos, en los que el toreo y sus órbitas empapaban con naturalidad la vida de nuestros pueblos. Pues que no decaiga...

Pero más allá del lujo de esas corridas hay que consignar que el toreo bulle como no lo hacía mucho, muchísimo tiempo... Los cosos portátiles salen de sus naves y se montan aquí y allá mostrando una efervescencia que se antojaba perdida. Es una buena noticia para las bases de la profesión y ese circuito rural que se anima cuando las cosas se preparan con un mínimo de lógica y una buena política de precios pero sobre todo, cuando se cuenta con chavales que despierten ilusiones. El pasado martes, sin ir más lejos, el cordobés Román se llevó un puñado de autobuses hasta el coso de Linares que lució una entrada que ya quisieran alcanzar los matadores más encopetados del escalafón.

Y es que la Primavera acecha, a un mes lunar de la Semana Santa que dará paso a la Pascua Florida, definitiva explosión taurina que en Sevilla tiene una fachada destellante: la corrida del Domingo de Resurrección. Ya conocen de sobra el cartel: Morante, El Juli y Roca Rey serán los encargados de pasaportar el envío de Núñez del Cuvillo que se ha reseñado para la ocasión. También serán los primeros protagonistas que se asomen a móviles, tablets, ordenadores y televisores con conexión a internet para protagonizar la retransmisión inaugural de Mundotoro TV, la marca televisiva que Herr Roever e Ignacio Díez han puesto en pie provocando, de paso, el próximo fundido a negro del clásico Canal Toros de Movistar.

Ya hemos hablado largo y tendido de un empeño que aún debe resolver demasiadas dudas a su clientela potencial sin saber si sólo quieren actuar como comercializadores o tienen intención de convertirse en una productora sólida. En la reciente rueda de prensa convocada en el taurino hotel Wellington de Madrid no se avanzó demasiado sobre lo que ya se sabía más allá de esbozar un estimable plan de precios que peca aún de inconcreción, toda vez que se desconoce el calendario definitivo de retransmisiones que, eso sí, comenzará por todo lo alto sumando las ferias de Sevilla y Madrid.

A partir de ahí sigue habiendo demasiadas dudas por resolver y un ingente trabajo por abordar antes de enchufar el primer cable en el coso del Baratillo, incluyendo la necesidad de sentarse a hablar con los que se ponen delante y lidian sus toros además de definir una programación que complete las emisiones de los festejos. La presencia de Víctor Santamaría, el histórico realizador de las retransmisiones del Plus, genera cierta tranquilidad pero las palabras del promotor alemán –que dice contar con inversores de postín- no aclaran qué arquitectura técnica hay detrás para poner en pie un asunto de tanto calado. Se les desea suerte. El toreo no puede permitirse el lujo de perder su última ventana al mundo