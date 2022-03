El campo enseña la puerta al sanchismo

La protesta ha reunido a la gente que se ensucia las manos de tierra, la que conoce el tacto de las bestias, el frío de las amanecidas o los terrones secos por falta de lluvia. No, nada tenía que ver con ese ridículo ecologismo de moqueta ni con el alucinante animalismo que quiere convertir a las mascotas en personas alumbrando esa nefasta ley de bienestar animal que sólo es una derrota más para la humanidad, una mercancía averiada que compra la nueva izquierda.

El mundo del toro estaba ahí: está sometido a una insoportable presión sanitaria, a unos costes inasumibles para la mayoría de esos criadores que distan mucho, muchísimo de ser los señoritos que algunos quieren pintar. No, la gente del campo, los cazadores, los ganaderos, los agricultores, los pescadores, los vaqueros, los mayorales y conocedores, los tractoristas, los transportistas, los porqueros, los pastores, rehaleros, caballistas, jinetes... no son esa panda de fachas que quiere insinuar un gobierno déspota que no debemos soportar ni un segundo más.

Pero la realidad está ahí: la huelga de los pequeños transportistas –los que son propietarios de su camión y se pagan su propio y carísimo gasoil- se ha sumado a esa masiva protesta en las calles de Madrid que ha unido a todos los sectores del agro: de la agricultura a la ganadería, pasando por la pesca, la caza y el universo del toro bravo. Todo ha llegado a un punto de no retorno. El mundo del agro y la España de los autónomos han enseñado a Pedro Sánchez la puerta de la calle.

Antonio Bañuelos, presidente de Unión de Criadores de Toros de Lidia resumió la situación: “a nosotros no nos subvencionan por chiringuitos ecoverdes, alejados del campo; nosotros los criadores de bravo venimos realizando un ecologismo real en silencio desde hace siglos manteniendo una raza autóctona y conservando espacios de alto valor natural. En la misma línea, el presidente de Alianza Rural, Fermín Bohórquez, declaró que si había una ‘marca España’ ésa era la del campo. “Debemos sentir orgullo de la excelencia de nuestros productos, de nuestros paisajes, de lo que somos” destacó el ganadero y rejoneador. Ni más ni menos.