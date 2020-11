El Gallo, Pastora Imperio y la sombra inquietante de la Mejorana (y II)

Pero la historia podría haberse enredado aún más. La Mejorana, desvinculada geográfica y afectivamente de un primer marido del que casi nada se sabe y la dejó pronto viuda, aterrizó en Sevilla en el último cuarto del siglo XIX para ganarse la vida como la grandiosa bailaora que fue. Su belleza no podía pasar desapercibida y captó la atención de dos hombres que tampoco eran uno más: el matador de toros Fernando Gómez ‘El Gallo’ y el sastre de toreros Víctor Rojas Teresa, que ya había sido padre de una niña anterior sin abandonar su proverbial soltería, a la que sólo pondría fin al borde de la muerte.

Bohórquez recoge el fragmento de un artículo escrito por El Caballero Audaz –así firmaba el periodista montillano José María Carretero- en el periódico ‘La Nación’ de 1918 en el que Pastora relata que su padre vistió a la flor y nata de la torería de su tiempo. “Mi padre era un sastre muy conocido que hacía ropa a los toreros. Cúchares no vistió más trajes que los que le hizo mi padre. También Reverte y Bienvenida. ¡Qué sé yo cuántos! Pues no me acuerdo bien, porque yo era entonces muy chiquitilla...” Aunque parece difícil, por no decir imposible, que el tal Víctor Rojas pudiera llegar a hacerle la ropa al mítico Cúchares, muerto en Cuba en 1868, si nuestro galante sastrecillo había nacido en 1852...