El toreo afianza sus posiciones

La semana que pasó comenzó con un lío gordo, vinculado al famoso borrador interesadamente filtrado que limitaba los efectivos de las cuadrillas en las plazas de segunda y tercera categoría. El documento –era un conjunto más amplio de medidas- tenía que haber servido para poner en marcha la maquinaria del negocio del toreo obviando algunas premisas reglamentarias de forma excepcional y temporal. La filtración del texto se quiso vender como un ataque al proletariado taurino pero la polémica –después de escuchar las explicaciones del secretario general de Interior de la Junta de Andalucía- seguía un argumento distinto del que se quiso contar. A la Junta, sincera y resueltamente dispuesta a ayudar al sector taurino, solo le corresponde poner la mesa. Son los estamentos del Toro los que deben traer sus propios platos cocinados y dejar el factor emocional colgado en el perchero de casa. Se trata de que encajen todas las piezas para que se puedan dar toros de nuevo aunque el empeño, ésa es la verdad, tiene más dificultades que ventajas. Los números tendrían que salir mínimamente para que un empresario se anime a abrir una plaza. No se puede amontonar ruina sobre ruina. Y en este momento, con la que está cayendo, no vale el rollo de la lucha de clases en versión taurina. Todos deben remar para el mismo lado aunque algún primer actor de esta tragicomedia haga un flaco favor jugando a ‘enfant terrible’. Ya lo decíamos hace una semana: el momento de plantear recortes en las tropas no era adecuado. Tampoco de demonizar a las cuadrillas ni tensar aún más la cuerda con declaraciones desafortunadas. No se puede pedir más a los que no les queda nada pero sí se les debe exigir responsabilidad y lealtad con un organismo, el Consejo Andaluz de Asuntos Taurinos (CATA), dispuesto a poner las facilidades que la grey taurina no ha encontrado en el (des)gobierno de la Nación. En cualquier caso, con los ánimos exaltados resulta prácticamente negociar aunque en algún momento –pasados los rigores de la pandemia y recuperada la ansiada normalidad- se pueda hablar de ciertas modificaciones en determinadas plazas y festejos. Eso sí: lejos de los cosos de segunda y de no pocos de tercera.