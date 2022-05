El toreo retoma la cotidianidad

Ha pasado más de una semana del largo clarinazo que anunció la salida del último toro que se ha lidiado en la mayera Feria de Abril. Ya se han fallado los principales premios del ciclo –en los que ha cundido el tacticismo- y la plaza de la Maestranza se prepara para el ciclo de novilladas picadas mientras la grey taurina mira a la plaza de Las Ventas, ese castillo famoso en el que se dirime la larga batalla de San Isidro. Hablaremos de ello... Pero antes hay que volver a entrar en el recurrente debate que ha rodeado la profusión de paseos a hombros en las corridas feriales.

Ya lo escribimos un día: la Puerta del Príncipe ha quedado reducida a una cuestión de números. Refleja que se han cortado, al menos, tres orejas. Dos más una. Nada más; y nada menos. Pero también hay que constatar que el privilegio no subraya lo excepcional, los verdaderos acontecimientos, si no se pliegan a los dictados de la aritmética... Que le pregunten a Morante, autor de tres trasteos emocionantes repartidos entre la pasada Feria de San Miguel y la cercana de Abril; tres faenas que sí han dejado surcos en la memoria y arañazos en el alma pero no cumplieron el moderno precepto matemático. Pues eso...

Pero el asunto da para más. Hay que añorar la espontaneidad y naturalidad de un premio excepcional que, hace cada vez más tiempo, implicaba la irrupción de los aficionados en el ruedo como verdaderos donantes del privilegio, coprotagonistas del triunfo. En realidad, esa protocolización del paseo bajo el célebre arco de piedra –hoy se verifica desde un ruedo desolado y a hombros de un tío a sueldo- es relativamente reciente y se forjó a la vez que Curro Romero y Espartaco competían en una estadística que ha fulminado El Juli. Pero el verdadero peligro está en convertir en fin lo que sólo debería ser una mera consecuencia de la apoteosis. Una vez más hay que hacer la prueba de la memoria. El ‘villamarta’ de Manolete, los ‘urquijos’ de Ordóñez, el ‘Escobero’ de Puerta, el Corpus de Romero, el toro ‘Buenasuerte’ de Espartaco, el ‘Jarabito’ de Muñoz, los faenones del mejor Manzanares, los ‘jandillas’ de Pablo Aguado... ¿Seguimos? Todos ellos son recordados por la trascendencia de sus obras. No todos abrieron la famosa puerta. Ni falta que hacía...