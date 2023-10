En los rescoldos de San Miguel

Tres llenazos, tres. Antes de entrar en los terrenos artísticos y emocionales que ha sembrado la feria de San Miguel conviene subrayar el dato: el trío de taquillazos consecutivos –reforzados por el anuncio de la despedida de El Juli y el eco del rabo morantista- invitan a pensar, con los pies en el suelo, en una nueva perspectiva para unas fechas, las de la Feria de San Miguel, en las que no hace tanto costaba Dios y ayuda colocar a las figuras. Pero las cosas han cambiado; también los usos del turismo y esas visitas que abarrotan la ciudad en la frontera del otoño y sin las que sería imposible llenar los escaños maestrantes con un público que ya nada tiene que ver con el senado taurino de no hace tanto...

La sal del día siguiente la ponía el pique sostenido entre Talavante y Roca Rey . Pero no hubo tal, más allá de un quite allí o allá. El primero pasó como una sombra y el segundo, sin lote a favor, hizo un sincero esfuerzo con el sexto de la tarde. Pero en la corrida de Victoriano del Río había un lote premiado, colocado en las manos de Sebastián Castella. Le Coq pasó de convidado de piedra a triunfador del festejo gracias a la generosidad de un público desnortado y la sorprendente dadivosidad del palco. En la labor del francés hubo alguna vía de agua y lo que en otro momento habría quedado en ovación y oreja se convirtió en una apoteosis más o menos premeditada de tres trofeos que validaron –la absurda dictadura aritmética- ese paseo bajo el arco del Príncipe que se ha convertido en una mera cuestión de números y un fin en sí mismo para el público de aluvión que, eso sí, también se retrata en la taquilla.

Pero el titular más grueso, también el más indeseado lo iba a dictar Morante de la Puebla . Después de torear el mediocre envío de Matilla anunció lo que ya no se podía demorar por culpa de su maltrecha muñeca: cortaba lo que quedaba de temporada y dejaba un ancho vacío en la despedida de El Juli a la vez que aventaba todo tipo de noveleos y conjeturas en esas redes sociales que algunos confunden con la vida real. Eso sí, a la empresa le tocaba sustituir lo insustituible...

Mientras Castella salía en volandas, los aficionados seguían preguntándose quién sustituiría a Morante en la función dominical para despedir a El Juli. Empiecen a atar cabos... ¿Recuerdan cuando el insufrible Pedro Sánchez sentenció quién mandaba sobre la fiscalía? Pueden darle la vuelta a la pregunta. ¿Quién apodera a Castella? Pues eso... Toño Matilla se llevó el gato al agua –y su tercera comisión- colocando a su torero en el anchísimo hueco dejado por Morante.

A la mayoría del público, el mismo que había propiciado esa ramplona Puerta del Príncipe, le traía al pairo pero el aficionado barajaba otro nombre que no hace falta ni mentar. ¿o no? Pero el negocio taurino –volvemos a invocar a Ortega- no se libra del tacticismo que empobrece el mundo de la política y la fontanería taurina se impuso a la más elemental lógica taurina. ¿Quién tiene el mango de la llave inglesa? Pues todos firmes...