Esaú Fernández: «Esto es un gesto dedicado a los que más lo necesitan»

Esaú Fernández afronta este sábado, día 29 de febrero de este año bisiesto, un reto trascendental dentro de una carrera que ya alcanza su décima temporada de alternativa. El matador de Camas ha decidido encerrarse en solitario con seis toros de diferentes ganaderías con un fin muy especial: favorecer a los necesitados de su pueblo. El festejo está organizado a beneficio de la Cáritas Parroquial de Camas pero también lleva implícito un toque de atención para el aficionado. Se trata de decir: aquí estoy yo. Lleva su particular cuaresma adelantada preparando esta importante cita... Sí, en realidad llevo más tiempo pensando en ello pero son cuarenta días seguidos tentando y preparándome sin parar. La verdad es que he ido al campo hasta los días de descanso y está llegando el día sin que me dé tiempo siquiera a asimilarlo. No me he dado ni cuenta. Ese proceso de mentalización es importante: saber por qué vas a afrontar este reto pero, sobre todo, qué supone. Es importantísimo. No voy a mentir: me hubiera gustado estar como en otras ocasiones, encerrado en el campo. No he dejado de estar en contacto con el toro pero siempre volvía a mi casa. Ha sido una mentalización diferente a otras ocasiones pero me pilla de otra manera, más maduro y más cuajado. Esa madurez taurina y personal es necesaria para preparar un gesto de este tipo. Es un día importante de cara a mis paisanos y para todo el mundo. Viene mucha gente de fuera y eso le da una importancia tremenda para mí. Decir Camas es decir Sevilla y sólo deseo que los toros me permitan expresarme para enseñar lo que llevo dentro. Creo que hay mucha gente que aún no me ha visto por aquí y Esaú Fernández puede sorprenderles el sábado.

Ha mencionado Sevilla. Han salido sus carteles y su nombre no está en ellos... En la presentación del cartel de Camas me preguntaron si lo hacía por torear en Sevilla. Respondí que no aunque sí es cierto que ya he pagado la penitencia o el castigo. El toreo es así y cuando vuelva a Sevilla lo haré con mayor fuerza. Son cosas que uno tiene que tener en la mente y no olvidarlas.

En cualquier caso, y más allá de Sevilla, se abre una etapa nueva. No ha parado entre las corridas de toros y festivales. Es verdad que he toreado muchos festivales pero soy un torero del grupo B. He toreado doce corridas de toros que, tal y como están las circunstancias, es una cifra más que aceptable. He salido a hombros en esas doce tardes que sí, han podido ser en el segundo circuito, pero cuatro de ellas fueran televisadas. La gente lo ha visto aunque es cierto que en Andalucía, al darse menos festejos, me han podido ver menos. Eso me puede servir para llegar y sorprender pero de Despeñaperros para arriba –Castilla la Mancha, Madrid y el Norte- he logrado mantener un gran cartel. Por eso van a venir mucha gente de allí: por amistad y porque les he generado mucha ilusión. Creo que va a ser un día muy bonito. Puedo sorprender...

¿Esta idea ha nacido de un sentimiento interior? ¿Quiere aportar una dimensión nueva? ¿Decir aquí estoy yo? Nace de todo eso. Estábamos un día en casa de Daniel Ruiz –era una cosa que ya venía dándole vueltas- y decidimos echarlo para adelante. Todos los ganaderos se han portado fenomenal desde el primer momento que los llamé, por la causa que es... Voy a matar una muy seria corrida de toros. En las redes sociales ya ha salido un toro de Victorino Martín que da idea del encierro. Es una corrida de verdad. Quiero que la gente valore su importancia y no piense que he ido a matar un festival. Esto es un gesto dedicado a los que más lo necesitan pero, a la vez, quiero dar un toque importante de atención. Camas es Sevilla, son sus puertas. La elección de cada toro –Victorino Martín, La Palmosilla, Daniel Ruiz, Baltasar Ibán, Puerto de San Lorenzo y El Pilar- tiene su propio argumento... Sí, todo tiene una razón. Todos los ganaderos acuden encantados. Son muy partidarios míos. La verdad es que voy feliz con todos esos hierros. Alguno me ha podido decir que he apostado muy fuerte pero son buenas ganaderías. Todos los toros me van a exigir de una forma u otra pero lo que quiero es que se vea una capacidad con cada toro y con cada encaste. Mi ilusión es disfrutar del día y que la gente salga de allí diciendo: Esaú es un torero para estar en las ferias. Es la primera vez que afronta un gesto de estas características. Sí, es la primera vez. Y le he dado muchas vueltas. Te preguntas si serás capaz de poder con los seis pero gracias a Dios y a los ganaderos he podido hacer mucho campo, me he preparado a conciencia y creo que estaré sobrado. Tengo bastante variedad pero no quiero llevar nada premeditado. Prefiero que surja, que vaya saliendo según el toro y hasta dependiendo de la música. Que sea lo que Dios quiera. La cita tiene otras connotaciones especiales... Es que la gente de mi pueblo le está poniendo mucho cariño, se está implicando mucho. Están viniendo a ayudar sin tener nada que ver con la corrida, poniendo su granito de arena para que todo salga bien. Es una responsabilidad añadida. Es como cuando toreo en Sevilla, miro al tendido y conozco a todo el mundo. Esa responsabilidad la lleva uno: habrá mucha gente conocida, de mi pueblo, de fuera... no quiero decepcionarlos. Eso lo llevo por dentro. No soy de exteriorizar las cosas. Me las callo y me las guardo aunque sea espontáneo y extrovertido pero eso está ahí. Es una presión lógica: porque te juegas la vida y no quieres defraudar. Vienen toros muy serios... Ese carácter extrovertido y esa simpatía... ¿han podido ponerse en algún momento en su contra a la hora de valorar lo hecho delante del toro? Me lo dijo un día un ganadero, muy partidario mío: “Esaú, eres muy bueno pero la gente no le ha dado importancia a lo que has hecho en la plaza o el campo por tu carácter; porque eres un tío simpático, abierto...” Parece que hay que ser soso y serio pero mi forma de ser es así. Cuando llegue a Camas y vea a 3.000 personas allí pienso hacerme una foto con el que me la pida. No voy a salir corriendo como hacen otros compañeros ni me voy a poner serio. Pero sí, ha podido quitarle valor a lo que he hecho en la plaza. Yo he cortado muchas orejas en Sevilla, he dado buenas tardes y ahí están los números. ¿Qué ha pasado? En cualquier caso estoy contento de ser como soy.