Gallito y Benlliure: historias en torno a una foto

La historia es sabida. Como en tantas y tantas casualidades trágicas –Ignacio en Manzanares en 1934 o Yiyo en Colmenar Viejo en 1985- Joselito no tenía que haber toreado en Talavera el 16 de mayo de 1920 . Es una historia que será contada en todos sus detalles cuando llegue el momento pero merece recordar la génesis de aquella corrida, acelerada por la ansiada reconciliación con el influyente crítico Gregorio Corrochano, que había fustigado sin piedad al coloso de Gelves desde la temporada anterior desde su poderosa tribuna en ABC.

José tenía apalabrada aquella fecha del 16 de mayo en el antiguo abono de San Isidro. Había que romper el compromiso para acudir a la cita de Talavera. El asunto trajo cola y la Dirección General de Seguridad llegó a intervenir para obligarle a cumplir el contrato que el torero resolvió ofreciéndose a actuar en cualquier otra fecha. Pero el 15 de mayo sí hizo el paseíllo en el ruedo de la Corte, anunciado con Juan Belmonte y su cuñado Ignacio Sánchez Mejías con el que tendría que viajar al día siguiente a Talavera.

El clima era manifiestamente hostil. José y Juan pudieron apreciar la animadversión del público al llegar al patio de cuadrillas de la vieja plaza de la Carretera de Aragón, en el actual distrito madrileño de Goya. Aguado recoge en su libro aquel tenso momento que causaría una honda impresión en Joselito. El torero llegó a hacer un aparte con Belmonte, su rival e íntimo amigo, cuando se serenó el ambiente: “Lo mejor es que dejemos de torear en Madrid una temporada larga...” El desarrollo de la corrida no se libró del ambiente enrarecido que la había precedido, acrecentado por el mal juego de los antiguos ‘murubes’, ya en manos de la familia Urquijo por mediación del propio Joselito, que acabó matando dos sobreros de Medina y Garvey y Salas en medio de la rechifla general. El diestro de Gelves –recoge Aguado- quiso congraciarse con el público en el último toro instrumentado un vistoso quite por delantales. En el Sol salió una voz que acabó de sentenciar el despropósito: “¡Diez mil pesetas por un quite: ladrón!”.

Corrochano se unió al coro dictando una demoledora crónica titulada ‘Habéis estao fatales’ mientras José, consternado, se confinaba en su domicilio madrileño de la calle Arrieta. Al día siguiente viajaría muy temprano a Talavera, convertida en su propia Samarkanda... En esas horas de descanso posteriores a la corrida José recibió una ilustre visita ¿o fue durante la tensa espera del festejo, mientras recibía a amistades y admiradores antes de vestirse de luces? Fue la del gran escultor valenciano Mariano Benlliure, que a sus cincuenta y siete años era una figura más que consagrada de las Bellas Artes. Joselito le dedicó una fotografía: “A Mariano Benlliure, José Gómez Gallito; 15 de mayo de 1920”. Entonces no podía saberlo, pero le estaba dedicando un retrato al autor de su mejor epitafio, fundido en bronce...