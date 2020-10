González-Écija: triunfador en tiempos del covid

Jaime González-Écija tiene motivos para estar más que contento. En un año aciago para la profesión, su nombre se visto revalorizado después de pasar por ese primer ‘Circuito de Novilladas’ organizado por la Fundación del Toro de Lidia en colaboración con la Junta de Andalucía. El novillero ecijano se impuso nítidamente a sus compañeros en la final del pasado domingo alzándose como justo ganador. Dos novilladas le han bastado para colocarse en la primera línea de actualidad ya se ha hecho un hueco en la futura programación –si el covid no se empeña en los contrario- de las plazas de la Maestranza de Sevilla y Las Ventas de Madrid. D

Ha sido un ciclo corto, reducido de la primera versión, pero ha tenido una enorme repercusión

Las novilladas que han sido retransmitidas por Canal Sur y la situación especial creada por el Covid, con la ausencia de novilladas y festejos, han permitido que las noticias se magnifiquen. Estoy muy agradecido a la Fundación, a la Junta y a ANOET que han hecho posible la celebración de este certamen y estoy muy satisfecho de haberlo ganado.

Y año del covid va a ser el año del novillero Jaime González-Écija... Son sólo dos novilladas pero hay que apuntarlas como un paso muy importante en su carrera.

Siempre hablamos que un torero tiene que estar preparado para lo que surja. Tenemos que permanecer mentalizados porque nunca sabes cuándo puede surgir la oportunidad. Partíamos de una situación y un año complicado, después de haber toreado un par de festejos en México se fueron cayendo la novillada de Sevilla en la que estaba anunciado y las del primitivo circuito de la Fundación. Posteriormente tuvimos noticia que íbamos a estar incluidos en la versión reducida del circuito, la que finalmente se ha celebrado. Ésa ha sido mi oportunidad, mi baza. Lo he dado todo, con mayor o menor acierto y espero seguir demostrando a la afición que quiero ser torero.

Había sido incluido en el ciclo como triunfador del ciclo de promoción celebrado en julio de 2019 en la plaza de la Maestranza. El matiz es importante.

Sí, eso pudo causar un poco de revuelo. El certamen primitivo giraba en torno a los triunfadores de los concursos más importantes y yo estaba dentro. Pero el circuito que concluyó el domingo se organizaba a nivel andaluz y los triunfadores de los ciclos de Málaga y Canal Sur no eran andaluces. Por eso me incluyeron únicamente a mí, que era el triunfador de las novilladas de promoción de Sevilla y además era andaluz.

Ese ciclo veraniego de Sevilla fue el primer aldabonazo y de ahí, a estar incluido en el festival del Baratillo y la Esperanza de Triana sólo hubo un paso.

Ese serial fue muy importante. Cualquier aspirante pone su máxima ilusión en torear en esa plaza. Es especial, un marco incomparable... Gracias a Dios las cosas rodaron. Ahora veo vídeos de las faenas y me encuentro muchísimos defectos que he podido corregir. Espero poder seguir corrigiendo esos defectos. Sólo he toreado tres novilladas picadas y queda mucho camino por recorrer aunque tengo la conciencia tranquila. He cumplido todos los objetivos que me había marcado.

Ha hablado de esas tres únicas novilladas picadas pero su actuación en el festejo previo de Antequera, más allá de la clasificación, ya le colocó como favorito de cara a la final de Úbeda

Han sido distintos novillos y faenas, de planteamientos muy diferentes. El primer novillo de Antequera, de Domínguez Camacho, fue extraordinario y me pude expresar como torero olvidándome de la técnica y centrándome en lo que yo quiero transmitir. El segundo novillo fue más complicado, sin llegar a ser muy difícil. Pero había que hacerle las cosas mejor. El primero de Guadalmena en la novillada de Úbeda tuvo clase y calidad pero muy pocas fuerzas. Había que estar pendiente de él para no tirarlo y no podías abandonarte. El segundo toro debía tener algún defecto en la vista. Por el pitón derecho embestía por el lado de fuera y se venía al pecho. Lo positivo es que por el izquierdo tenía transmisión aunque no era fácil. Tenía la espada dentro, un poco atravesada, pero tuve que descabellarlo. Todavía hay que corregir muchas cosas y eso sólo se consigue toreando.

Todo el mundo hablaba de la fuerte presencia de la novillada de Guadalmena ¿Es la más grande que has toreado?

Qué va... La de mi debut con caballos en Valdilecha, en 2019, fue más fuerte. Pasé de matar una novillada sin caballos de El Torero, preciosa, en Utrera el 7 de septiembre del año pasado a debutar con picadores dos días después con un corridón de toros de plaza de primera. Eso sí que fue un tragantón. La del otro día estaba fuerte pero fue más el comportamiento y lo que desarrolló que su presencia. Es verdad que estaba un poco pasada pero era nuestra novillada, teníamos que mentalizarnos y aprovechar nuestra oportunidad. Hay que dar la cara todas las tardes.

El ambiente se había puesto cuesta arriba a raíz del percance de Romero

Era una novillada muy fuerte, es verdad. Había otra preciosa y se echó ésa. Esta iniciativa es extraordinaria y nuestro festejo vendió más entradas que la corrida del jueves en Úbeda. Posiblemente haya cosas que revisar y teníamos que haber sido todos más conscientes de lo que había. El presidente estuvo acertado al devolver ese novillo, el tercero, porque allí sembró el pánico. No sé si estaba reparado de la vista.

Hay que ir a terrenos más amables. Estrenó el vestido que se había ganado en Sevilla

Quería haberlo estrenado en la plaza de la Maestranza pero es que no sabemos ni cuándo podremos torear en esa plaza. La final de Úbeda, con las cámaras de Canal Sur en directo, era una buena oportunidad para hacerlo. Me lo entregó el Rey, fue un placer y un privilegio recibirlo de sus manos. Esa foto la tendré siempre bien guardada.

Una parte del premio es torear en Sevilla y Madrid. Antes eran plazas para rematar la etapa de novilleros ahora son prácticamente el comienzo...

Nunca puedes tener nada preparado. Antes de comenzar la temporada pasada no podía creerme que pudiera triunfar en el certamen de Sevilla y, mucho menos, que fuera a ganar este circuito de novilladas. Tengo que centrarme en mi preparación e ir evolucionando para llegar a esas dos citas y dar la mejor dimensión de mí. Estoy deseando que me vean en Sevilla, Madrid y Écija...

¿Y qué pasa con Écija? Tienen un matador joven y un novillero puntero. Es un momento ideal para recuperar su plaza.

La plaza está llena de jaramagos y yo aún no he toreado ni una becerra aquí pero dicen que el ayuntamiento ya tiene una empresa que va a presentar un proyecto ahora, en octubre, y que para el año que viene podría ser posible dar toros en primavera. El momento es el adecuado y la afición está volcadísima. El otro día, en la oficina de Turismo de Úbeda, preguntaban por qué había tanta gente de Écija. La culpa de eso es del toro, de la afición, y los toreros tenemos que defender la puesta en uso de la plaza. Parece que las aguas volverán a su cauce el año que viene.

Concluye esta extraña temporada que, en su caso, le tiene que dejar un poso de satisfacción.

Ha sido un año complejo para el sector pero sí podemos sacar algunas notas positivas. Nos hemos organizado en muchas cosas a nivel general y en mi situación particular he cumplido los objetivos que tenía marcados, he conseguido ganar este circuito y he allanado el camino para torear el año que viene. El invierno será para corregir y mejorar, para prepararme y seguir creciendo como torero.