Javier Zulueta, la puerta de la ilusión

Javier Zulueta ya había logrado prender la llama de la ilusión en su primera comparecencia, en el segundo festejo clasificatorio. El joven novillero sevillano partía como claro favorito y acertó a no defraudar esa expectación que se había traducido en la magnífica entrada que presentaban los tendidos gracias a ese público trufado de pandillas juveniles y familias en pleno que otorgan su carácter definitivo a este ciclo que –en su XXXVI edición- abre una puerta de oro a la promoción de las bases del toreo.

Javier no había terminado de cogerle el aire con el capote a su primer novillo, el tercero de la noche, que se movió muy suelto en los primeros compases. Pero el animal sacó un enorme fondo de nobleza en el último tercio que el joven novillero –después de brindar al cielo- administró en una faena de menos a más en la que volvió a brillar su templada y ligada naturalidad. Descolgado de hombros, cada vez más abandonado, subió el tono con un cambio de mano que electrizó a los tendidos. La banda de Tejera atacó 'Suspiros de España' y el toreo comenzó a fluir por naturales, perfectamente acompasado a la buena condición de un eral que tuvo la duración justa . Zulueta apreciar el momento –es fundamental el sentido de la medida- y se marchó a por la espada. Los ayudados finales preludiaron un feo espadazo que no impidió que se pidiera con verdadera fuerza una oreja que el palco negó en un afán rigorista que tiene poco que ver con el sentido de estos festejos.

Pero tal y como se había ido desarrollando la novillada, Zulueta tenía la victoria en la mano. El sexto iba a protestar y marcar una marcada querencia a los adentros. El brindis fue para el público pero la faena, muy extensa esta vez, entró en un largo sobo. Tardo, aquerenciado, corto de recorrido... el bicho demandaba más ataque que espera y la labor de Zulueta mantuvo la compostura pero se acabó calentando de verdad en las postrimerías. La estocada, a matar o morir, fue clave. A la presidenta Macarena Pablo-Romero no le quedó otra que devolver el trofeo que antes había negado. Se lo entregó su propio padre, el alguacil de la plaza, después de que su hijo le cortara la coleta a Manolo Lebrija, que se quitaba del toreo. La vuelta iba a ser de clamor...

Hay que subrayar como merece la actuación de Mariscal Ruiz, hijo, sobrino, nieto y primo del cuerpo, que no se dejó nada en casa para buscar con ahínco la victoria. Tuvo delante un novillo manso y noblón y otro demasiado blando pero mostró forma y fondo para navegar a todo trapo. Su estatura le permitirá lucir mejor con el cuajo del utrero. No hay que perderle de vista... Después de mostrar la seda de su capote, centrado a tope, dejó la muleta puesta y acabó toreando reunido y compuesto, bregando con las huidas de un novillo que no quería guerra. Pero Mariscal se la iba a dar: una cadenciosa tanda al natural revelo la calidad del chaval, trazando los muletazos con temple líquido y verdadera personalidad. Fue la cima de una faena que se sobrepuso a la mansedumbre del ejemplar de Dolores Rufino. Eso sí, se pasó de rosca y aunque la espada entró a la primera apenas hubo petición de trofeo.