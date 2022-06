José Tomás: donde da la vuelta el aire...

No, no había lugar a abonados o aficionados más o menos ecuánimes. La venta por internet, la ausencia de un abono que amparara el evento y la condición de función única –doblando los precios- había excluido a la afición local apostando al todo o nada. Haciendo buena la sentencia ojedista: se iban a entregar por nada pero también se iban a enfadar por nada... o mucho . El público convocado estaba tan predispuesto al halago como a la tormenta, a sentirse despechado, a devolver el anillo de su madre. Hay que reincidir en el dato: se echó de menos una parroquia más templada, verdaderamente afín al escenario, que funcionó como casa prestada para un guateque que concluyó a gorrazos y antes del tiempo.

Eso no importaba demasiado a la hora del paseíllo. El entusiasmo irreductible de los fieles del tomasismo ya había pasado por alto algunas incomodidades pero habría dado por bueno el termómetro, las colas y las carteritas tiritando si el ídolo hubiera pasado esa raya en la que sobran los análisis. La fórmula estrenada y experimentada el domingo aseguraba un público exclusivo de fieles que habría volcado la plaza al mínimo esbozo de algo importante .

Y es que lo que se preveía como un acontecimiento inolvidable acabó siendo una corrida más, una función vulgar; como hay tantas en el largo metraje de la temporada o en la cuenta final de resultados de cualquier figura... normal. Y a José Tomás no se le puede juzgar ni exigir desde la normalidad. No, no lo es. Tampoco infalible. Pero escogió la excepcionalidad desde su reaparición de 2007 trazando un camino absolutamente singular, sin precedentes en la historia del toreo, en el que ha ido echando muescas a su propia leyenda mezclando sangre y sinfonías.

Pero las leyendas no entienden de elementos. Nunca se habría podido adivinar al diestro de Galapagar siendo uno más, abdicando de su aura, mostrándose como cualquier torero de la clase alta del escalafón. Daba la sensación de que le esperaba otra corrida, y otra más, que andaba metido en el viaje de la temporada... No, no fue así. Tampoco podía ser cuando se torea tan poco en público. Cortó dos orejas sin historia –una acabó en el albero para amainar los pitos- y se marchó con prisas de la plaza sin dar opción a echar un sobrero –eso nunca lo sabremos- que podría haber doblado la cuenta o invocado la gloria. Y es que cuatro toros fueron pocos, con Tomás o sin Tomás. Que ésa es otra...