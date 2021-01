Joselito, Miura, Sevilla...y Juan Belmonte

Morante quiere matar la corrida de Miura en Sevilla. Dicen que sería una manera de honrar la memoria de su admiradísimo Joselito, calentando los rescoldos del centenario de esa trágica muerte en Talavera que no pudo conmemorarse tal y como se había preparado en 2020 por culpa de la pandemia. A pesar de todo, ya no queda mucho para que se eleve el monumento de Manuel Martín Nieto en la plaza de la Macarena y, si el virus lo permitiera, las puertas de la plaza de la Maestranza volverían a abrirse en primavera , incluyendo el gesto del diestro cigarrero que pondría de manifiesto el aura poderosa del coloso de Gelves. La ganadería de Miura ocupó un lugar de relevancia en la historia taurina de Joselito , en su rivalidad con Juan Belmonte y en las sucesivas actuaciones de ambos colosos en las dos plazas de toros de Sevilla. Pero hay que empezar por el principio...

Joselito había tomado la alternativa el 28 de septiembre de aquel 1912 con una corrida de Moreno Santamaría. Al año siguiente no dudó en anunciarse con los toros del célebre y patilludo don Eduardo en su primera Feria de Abril como torero de alternativa, la de 1913, compartiendo cartel con su hermano Rafael y Bombita, al que se la tenía jurada. Aquella presión precipitaría la retirada del diestro de Tomares, que se cortó la trenza al finalizar el año. Aún hubo un segundo encierro miureño que se lidió en San Miguel –con los Bomba y Rafael El Gallo en el cartel- y hasta dos novilladas picadas. Pero nos interesa aún más recordar que en las riberas de aquel año, en la plaza vieja de Madrid, se celebró la alternativa un novillero distinto llamado Juan Belmonte... La corrida, que fue un desastre, se verificó en un tardío y otoñal 16 de octubre en el que Machaquito –que también se cortó la coleta pocos días después- cedió al trianero un toro de Olea. A pesar de los platos rotos, estaba empezando una nueva época en el toreo...

La cosa no quedó ahí. El mismo cartel se repitió por San Miguel, el 29 de septiembre, en vísperas de la célebre encerrona en solitario en la que Joselito, pletórico, cortó la primera oreja de la historia moderna de la plaza de la Maestranza a un ejemplar de Santacoloma llamado ‘Cantinero’. Pero la corrida del día anterior, de Miura, le había servido de preparación artillera a pesar de las reticencias iniciales del público, mosqueado por el escaso trapío de los ‘murubes’ de la primera jornada. Joselito, cuajó de cabo a rabo a los toros ‘Galleguito’ y ‘Capachito’ y según destaca Paco Aguado en su ‘Rey de los toreros’, entusiasmó. “Vestido de celeste y oro, el joven maestro de Gelves dio todo un recital de dominio ante la miurada, replicando así el éxito de Belmonte en la feria de Abril con los toros de la misma divisa verde y encarnada”, reseña el escritor. José no dudó en clausurar aquella temporada encerrándose en solitario con seis ‘miuras’ en la plaza de Valencia en la tarde del 17 de octubre siendo el quinto torero –aporta el investigador Luis Rufino Charlo- en hacerlo en la historia de la vacada. Joselito, pletórico y triunfal, salió aquel día protegido por la policía “para evitar los achuchones de muchos de sus entusiastas”, recogía la crónica del periódico ‘La Mañana’.

Las cosas iban a cambiar en el albor de la siguiente campaña. Joselito había comenzado esa temporada de 1916 arrastrando aún la convalecencia de esa rara enfermedad estomacal que empezaba a atormentarle. A pesar de todo se anunció en las seis corridas de la Feria de Abril. Dos de ellas fueron sendos y decepcionantes mano a mano con Belmonte, que también se había ajustado en la totalidad del abono. En la quinta, por fin, llegó el fielato de los ‘miuras’ dejando la cabecera del cartel al corajudo diestro madrileño Vicente Pastor, que fue el único que cortó oreja aquel día después de romperse el veto el año precedente. Belmonte, por cierto, también había logrado su primer trofeo sevillano la tarde anterior a un toro de Gamero Cívico. Ya iban tres orejas cortadas en Sevilla aunque ese mismo año, por San Miguel, Rafael El Gallo iba a conquistar por primera vez el doble trofeo a otro ejemplar de Gamero Cívico. Los tiempos, definitivamente, habían cambiado.

Los últimos años y la Monumental

1917 se estrenó prácticamente –el día 24 de enero- con la muerte del legendario criador Eduardo Miura Fernández. La vacada pasaba a sus hijos Antonio y José Miura Hontoria, tercera generación ganadera de una divisa que ya se había labrado su propia leyenda. Y los ‘miuras’ tampoco faltaron el abono sevillano pero la corrida lidiada en abril quedó lejos de la agenda de los dos ases sevillanos, resolviéndose con un mano a mano de escasa tensión entre Gaona y Vicente Pastor. Belmonte sí aceptó el reto en septiembre, completando el cartel El Gallo y Gaona aunque el Pasmo de Triana pegó un indisimulado petardo y resultó herido, dejando su segundo toro para Rafael.

La Feria de Abril de 1918 se vivió ya pendiente del estreno del inmenso coso de San Bernardo, alentado por Joselito, que amenazaba con cercar la histórica exclusividad de la plaza de la Maestranza. José, en cualquier caso, no renunció ese año a torear en el Baratillo ni dudó en apuntarse a la corrida de Miura que despachó –en ausencia de Belmonte que, recién casado, no toreó en todo el año- junto a Gaona y Fortuna. Fue un año excepcional para José, que volvió a mostrar su superioridad profesional con esa miurada en la que no se libró de una aparatosa cogida, afortunadamente sin demasiadas consecuencias.

Las curvas llegarían al año siguiente, con la Monumental convertida en territorio exclusivo de Joselito y la vieja Maestranza, en cuartel general del belmontismo. Aquel año se celebraron dos Ferias de Abril paralelas, solapando los festejos de uno y otro escenario. Eso sí: en el Baratillo no faltó la habitual ración de ‘miuras’, que Belmonte despachó con más pena que gloria en unión de Gaona y Saleri II.