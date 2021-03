Julian Schnabel ha pintado el cartel de la Real Maestranza

Desde el año 1994, la junta de Gobierno de la Real Maestranza de Sevilla ha escogido nombres de la primera fila del panorama artístico internacional para anunciar los festejos taurinos en el coso maestrante a iniciativa del recordado pintor y caballero maestrante Juan Maestre de León. La colección de carteles, que ha dado nombre al salón que los alberga en la plaza de toros, atesora firmas como las de Miquel Barceló, Carmen Laffón, Larry Rivers, Botero, Salinas, Luis Gordillo o Hernán Cortés, el chileno Guillermo Muñoz Vera, el creador sevillano Juan Fernández Lacomba, el pintor madrileño Carlos Franco Rubio, la salmantina María Gómez o el creador alemán Albert Oehlen que firmó el de una temporada, la de 2020, que quedó en papel mojado por efectos de la pandemia.

La iniciativa de la Real Maestranza es paralela a la elección de prestigiosas firmas de la literatura internacional y el espectro sociopolítico para pronunciar el tradicional pregón taurino de la temporada que organiza la corporación. El periodista y escritor Alberto García Reyes ha sido, hasta ahora, el último en hacerlo el Domingo de Resurrección de 2019. Para 2020 fue designado el académico catalán Félix de Azúa aunque no pudo pronunciarlo. Por el momento se desconoce si esa designación, llegado el caso, será válida para este año e incluso si el pregón podrá celebrarse el próximo 4 de abril. Ese texto lo han pronunciado figuras de la las letras como el escritor mexicano Carlos Fuentes, el peruano Mario Vargas Llosa o el dramaturgo Albert Boadella, el catedrático Andrés Amorós, Arturo Pérez Reverte, Fernando Sánchez-Dragó, el ex ministro y defensor del pueblo Enrique Múgica o el novelista barcelonés Ildefonso Falcones, entre otros. Ya hay cuadro, también carteles; no sabremos sí habrá pregonero pero la pregunta del millón es...¿habrá toros?